Gabigol de 2020 iguala Gabigol de 2019: é artilheiro do Brasil mesmo no 'novo Flamengo'

Time de Domènec Torrent finalmente encontra o faro do goleador, autor de cinco gols nos últimos cinco jogos e com média no nível da última temporada

Gabriel Barbosa tem números tão bons nas últimas temporadas que os sete jogos sem marcar na retomada do futebol após a paralisação por conta da pandemia pareceram uma eternidade. Mas a recuperação do ritmo de jogo e o acerto do time sob o novo técnico tiveram duas semanas de consolidação, o suficiente para o camisa 9 já alcançar a média de gols do ano passado.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Depois de passar em branco na reta final do e no início do Brasileiro, o flamenguista chegou a cinco jogos seguidos balançando as redes. Se as atuações pouco inspiradas do ataque passavam também por algumas adaptações naturais às escolhas de Domènec Torrent, fica claro que, individualmente, o atacante vai também retomando a qualidade que o fez duas vezes artilheiro do Brasileirão.

Porque ainda que se possa debater as variações de posicionamento - Ribeiro aberto ou por dentro, Diego ou um ponta veloz, maior utilização de Pedro, entre outras -, fato é que Gabriel retomou o cheiro de gol de 2019.

Mais times

Após tirar o peso com dois gols de pênalti, ambos nos finais dos jogos contra e , Gabigol fez o gol da vitória contra o , batendo firme na saída do goleiro, contra o , quando atrasou o passo dentro da área para receber livre e tocar de chapa, e contra o , esperando a sobra da disputa na área para bater forte e tirar dos defensores à sua frente.

Segue tudo normal no RJ! ❤️🖤 pic.twitter.com/6ocwBkPSVw — Gabriel Barbosa (@gabigol) September 10, 2020

Agora, já são cinco gols na Série A, somando 16 em 22 jogos na temporada 2020. Em média, ele acaba de alcançar o patamar do ano passado, quando fez 43 gols em 59 jogos e terminou como artilheiro do Brasileiro e da Libertadores, por consequência o maior número total de gols no país.

Neste ano, ele já foi o maior goleador do Estadual, e no consolidado da temporada acaba de empatar com Léo Gamalho, do CRB, que também marcou 16 vezes.

A volta da fase artilheira vem exatamente depois do atacante experimentar algo raro no clube, o banco de reservas. Ele entrou no intervalo contra o Fortaleza, voltando de uma torção no tornozelo de dias antes e também participando das variações de Domenec, que foi de Pedro e Michael na frente.

Mais artigos abaixo

Há quem diga que Gabriel se incomodou com a reserva. Não exatamente uma insatisfação com o treinador, mas talvez um desapontamento com a situação, um ruído por se sentir bem para jogar de início e não gostar de esperar 45, 60 minutos. Ainda assim, o técnico mantém a postura de que rodar o elenco é fundamental para manter o ritmo sob as atuais condições do calendário e do tempo de preparação, tanto que na última partida foi de Thiago Maia na vaga de Arão (que tinha jogado bem contra o Fortaleza), por exemplo.

A curiosidade para as próximas semanas é ver se Gabigol será, vez ou outra, colocado como opção para a segunda etapa, ao tempo em que ele parece reafirmar seu faro artilheiro acima da média no futebol brasileiro. Cabe rodízio para quem fede a gol? Aí está uma boa discussão, entre a rara capacidade de finalização e as questões de um planejamento físico para a longa sequência que vem pela frente. A resposta fica com o treinador catalão.