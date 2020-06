PSG vai economizar: tem 'só' R$ 400 milhões para gastar em reforços, diz jornal

Clube de Paris decidiu ser econômico na próxima janela de transferências e pode não fazer grandes contratações

A mensagem de Leonardo, diretor esportivo do , para o Journal du Dimanche foi clara: o clube de Paris não deve fazer grandes contratações para a próxima temporada. Acostumados com um certo alarde do time no mercado de transferências, os torcedores podem esperar uma nova postura na janela.

"Teremos que ser criativos, encontrar boas soluções que não sejam muito caras", disse Leonardo. O PSG encara uma queda inesperada em suas receitas com o final prematuro da , mesmo com o clube sendo declarado como campeão.

Segundo informações do Le Parisien, o PSG terá "somente" 70 milhões de euros (R$ 417 milhões) para investir em novas contratações, sem contar possíveis vendas de atletas, e isso pode ser um desafio. Para efeitos de comparação, a contratação de Mauro Icardi, último grande investimento do PSG, girou em torno de 60 milhões de euros.

O clube não contará com diversos nomes importantes para a próxima temporada. Jogadores em fim de contrato não terão seus vínculos renovados. Casos de Edinson Cavani, que não atuará nem mesmo na Liga dos Campeões, Thiago Silva, sonho do Fluminense, e Thomas Meunier, já anunciado como reforço do . Os três saem do clube de graça.

Outro problema que o clube enfrentará para renovar seu elenco é combater a saída de jovens talentos antes que eles possam brilhar pelo time principal. Saídas precoces de Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, e agora Adil Aouchiche e Tanguy Kouassi evidenciam este problema.