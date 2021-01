Onde assistir a Saint-Étienne x PSG, pela Ligue 1?

Duelo será disputado nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Geoffroy Guichard; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando para voltar à liderança da , o está de técnico novo: Mauricio Pochettino. O argentino estreará diante do rival , nesta quarta-feira (6), às 17h (de Brasília), no Geoffroy Guichard, pela 18ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Saint-Étienne x PSG DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Geoffroy Guichard - Saint-Étienne, FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O PSG visita Saint-Étienne / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo no aplicativo da OneFootball. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SAINT-ÉTIENNE

O Saint-Étienne, maior vencedor da história do , continua tendo que se acostumar a uma nova realidade: a briga contra o rebaixamento.

A equipe tem 18 pontos e está na 14ª colocação . O primeiro no Z-3, o Lorient, tem 12. Assim, a vitória é fundamental para que o time dos alpes consiga se distanciar da briga para não cair.

Sem Mahdi Camara e Yvan Neyou, suspensos devido ao terceiro cartão amarelo, o Saint-Étienne terá a volta da dupla Zaydou Youssouf e Lucas Gourna-Douath. Mesmo, ainda conta com mais de oito desfalques para o confronto.

Provável escalação do Saint-Étienne: Moulin; Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak e Trauco; Youssouf e Gourna-Douath; Monnet-Paquet, Aouchiche e Nordin; Bouanga.

PSG

Terceiro colocado do Francês, o PSG segue fora da liderança da competição, mas está a apenas um ponto de e . Para o confronto diante do Saint-Étienne, a equipe terá uma grande novidade à beira do gramado: Mauricio Pochettino fará o seu primeiro jogo como técnico do .

Contratado após a polêmica demissão de Tuchel , o argentino já vem armando os treinos da equipe parisiense e se preparando para o retorno ao clube. Neymar deve seguir de fora, se recuperando de lesão, enquanto Mauro Icardi e Pablo Sarabia tem chances de voltar. Kurzawa, Danilo Pereira, Diallo, Kimpembe, Bernat, Florenzi e Rafinha - com coronavírus - também serão desfalques.

Provável escalação do PSG: Navas; Marquinhos, Pembele e Kehrer; Dagba, Gueye, Herrera, Verratti e Bakker; Di Maria e Mbappé.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAINT-ÉTIENNE

JOGO CAMPEONATO DATA Saint-Étienne 2 x 2 Nimes Ligue 1 20 de dezembro de 2020 2 x 2 Saint-Étienne Ligue 1 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Saint-Étienne Ligue 1 9 de janeiro de 2021 17h (de Brasília) x Saint-Étienne Ligue 1 17 de janeiro de 2021 11h (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 0 x 0 PSG Ligue 1 20 de dezembro de 2020 PSG 4 x 0 Strasbourg Ligue 1 23 de dezembro de 2020

Próximas partidas