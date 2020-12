Demissão de Tuchel teve tensão e discussão com Leonardo após vitória do PSG

Mesmo após a vitória diante do Strasbourg, o clima no vestiário não ficou nada positivo no Parc de Princes

Após bater o Strasbourg por 4 a 0 no último dia 23 de dezembro, o ex-treinador do , Thomas Tuchel, se preparava para realizar sua tradicional entrevista pós-jogo. Ao final da coletiva, foi surpreendido pelo diretor de futebol da equipe, Leonardo, ao ouvir que ele estava demitido e não terminaria a temporada.

Durante a entrevista, por exemplo, o alemão havia até comentado sobre o planejamento para 2021, sem saber que não teria futuro no . Fácil constatar que o técnico não esperava ser demitido, especialmente após se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa e estando a um ponto dos líderes da .

Mesmo que o contrato de Tuchel fosse só até o fim desta temporada, a expectativa era de que o PSG esperasse o término do vínculo para fazer mudanças em sua comissão técnica. Segundo informações do L'Equipe, a conversa entre o alemão e o brasileiro durou mais de uma hora e ambos chegaram a levantar a voz.

Leonardo teria esperado todos os jogadores saírem do estádio Parc de Princes e chamado o treinador para uma conversa em separado. Lá, comunicou a intenção do PSG de liberar o técnico antes do fim de seu contrato. O diretor explicou a decisão afirmando que ela não teria partido de um momento específico, mas a partir de um acúmulo de várias situações que foram incomodando a diretoria.

Chocado, Tuchel teria ficado irritado com a decisão e até levantado a voz diante de seu então chefe. Após a conversa, o treinador e sua comissão técnica retornaram ao centro de treinamentos do clube, retiraram os seus pertences na mesma noite e deixaram a equipe. Vale lembrar que o diretor de futebol e o agora ex-técnico do time parisiense já haviam tido atritos no passado.

Agora, o PSG espera anunciar o substituto do alemão o quanto antes para começar a preparação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. O argentino Mauricio Pochettino é o grande favorito para assumir o cargo e já teve passagens pelo clube como jogador, de 2001 a 2003.