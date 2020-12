Tuchel demitido do PSG: do quase título europeu às cobranças e polêmicas

O treinador alemão pagou o preço pelo começo instável do time francês na temporada; Pochettino é cotado como provável substituto

Poucas horas depois da vitória por goleada do PSG sobre o Strasbourg, a Goal pode confirmar que Thomas Tuchel não é mais o treinador da equipe francesa.

A dois anos e meio no Parc de Princes, após ter deixado o no meio de 2017 e assumido o cargo em 14 de maio de 2018, a passagem do francês rendeu inúmeras conquistas nacionais e um vice-campeonato da Liga dos Campeões, mas vinha de uma campanha pouco animadora na atual temporada.

O timing da decisão, porém, é confuso. Ainda que fosse óbvio que se a equipe fosse eliminada na Champions, Tuchel não ficaria, o vinha de classificação na competição e havia fechado o ano vencendo por 4 a 0, mesmo tendo mais de dez desfalques para a partida. O clube está na terceira colocação na , um ponto atrás de e .

Assim, o diretor de futebol dos parisienses, Leonardo, bem como o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, decidiram começar 2021 com um novo treinador. A dupla informou o alemão de sua demissão nesta noite de quarta-feira (23). Vale lembrar que o brasileiro já teve atritos com o agora ex-técnico do Paris Saint-Germain.

Recentemente, Tuchel também teve que se desculpar após comentário polêmico, dizendo que em sua primeira temporada no PSG, ele precisava ser mais um "político" do que um "treinador", em entrevista concedida ao Sport nesta quarta.

⚠️ Thomas Tuchel não é mais treinador do PSG. (Informação da RMC Sport) pic.twitter.com/xJ03FpYuTz — Memesneymar (@memesneymar) December 24, 2020

"Eu não falei que é mais importante ser político do que o trabalho no esporte, ou que eu perdi o prazer de treinar. Isso não é verdade," explicou ao Canal+, após a vitória diante do . "É possível que tenha sido uma tradução incorreta. Vejam a entrevista por vídeo. Eu só quis dizer que o PSG é único e um grande desafio para mim."

Agora, o PSG se volta ao mercado para tentar apresentar seu novo treinador antes do clássico diante do , no Stade Geoffroy-Guichard, em 6 de janeiro. O ex-técnico do , Mauricio Pochettino, é o grande favorito para assumir o cargo.