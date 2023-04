Fulham x Manchester City ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (30), pela 34ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na ponta da tabela, o Manchester City visita o Fulham na manhã deste domingo (30), a partir das 10h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela 34ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Fulham acabou estacionando na décima posição, com 45 pontos. O artilheiro Mitrovic é desfalque certo, assim como Kurzawa, machucado.

Já o Manchester City chega cheio de moral, após ganhar do líder Arsenal e diminuir a distância para o rival em 2 pontos. Nathan Ake é a única baixa dos Citizens.

Prováveis escalações

Fulham: Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; James, Pereira, Solomon; Decordova-Reid.

Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Desfalques

Fulham

Mitrovic cumpre suspensão, enquanto Kurzawa está lesionado.

Manchester City

Nathan Ake segue lesionado.

Quando é?