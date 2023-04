Freiburg x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Freiburg e Bayern de Munique se enfrentam na manhã deste sábado (8), às 10h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Líder do Campeonato Alemão após a vitória no clássico contra o agora vice-líder Borussia, o Bayern soma 55 pontos na competição, e quer ampliar a vantagem para o rival. Já o Freiburg vem de dois empates nas últimas rodadas do campeonato, e é o quarto colocado com 47 pontos conquistados.

A partida ocorre apenas quatro dias após o encontro entre as equipes pela Copa da Alemanha, que acabou com vitória do Freiburg por 2 a 1, eliminando o Bayern da competição.

Prováveis escalações

Freiburg: Mark Flekken, Kiliann Sildillia, Manuel Gulde, Matthias Ginter, Christian Gunter, Nicolas Hofler, Max Eggestein, Ritsu Doan, Lucas Holer, Vincenzo Grifo, Michael Gregoritsch.

Bayern de Munique: Yann Sommer, João Cancelo, Benjamin Pavard, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller, Choupo-Moting.

Desfalques

Freiburg

Daniel-Kofi Kyereh, lesionado, desfalca o Freiburg.

Bayern de Munique

Lucas Hernández, Manuel Neuer, e Mathys Tel, lesionados, e Dayot Upamecano, suspenso, desfalcam o Bayern de Munique.

Quando é?