França x Itália: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece neste domingo (10), pela primeira rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

França e Itália se enfrentam na tarde deste domingo (10), em Roterham, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com muitas jogadoras que se destacam no Lyon, a França chega com força para a disputa do campeonato europeu e busca um título inédito na competição.

Já a Itália, vice-campeã em 1993 e 1997, também vive momento de ascensão e também busca a sua primeira conquista.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação da França: Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Mbock Bathy, Torrent; Matéo, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino.

Possível escalação da Itália: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Girelli, Bonansea.

Desfalques da partida

França:

sem desfalques confirmados.

Itália:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO França x Itália DATA Domingo, 10 de julho de 2022 LOCAL New York Stadium, Roterham - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

França

JOGO CAMPEONATO DATA França 7 x 0 Vietnã Amistoso 1 de julho de 2022 França 4 x 0 Camarões Amistoso 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO França x Bélgica Euro feminina 14 de julho de 2022 16h (de Brasília) Islândia x França Euro feminina 18 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Itália

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 1 x 1 Espanha Amistoso 1 de julho de 2022 Suíça 0 x 1 Itália Eliminatórias europeias 12 de abril de 2022

Próximas partidas