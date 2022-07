França x Bélgica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Eurocopa feminina 2022

Partida acontece nesta quinta-feira (14), pela segunda rodada da Euro feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

França e Bélgica entram em campo na tarde desta quinta-feira (14), em Roterham, a partir das 16h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo C da Eurocopa feminina 2022. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

A França vem de goleada na estreia e agora quer mais um triunfo para deixar a sua classificação à próxima fase encaminhada. A equipe não tem problemas para o duelo desta quinta.

Já a Bélgica empatou na primeira rodada e agora precisa somar pontos diante da forte rival para seguir com chances de avançar. O time também não possui lesionadas ou suspensas..

Prováveis escalações

Possível escalação da França: Peyraud-Magnin; Perisset, Tounkara, Renard, Karchaoui; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Cascarino, Katoto.

Possível escalação da Bélgica: Evrard; Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens; Cayman, Vanhaevermaet, Biesmans, De Caigny; Dhont, Wullaert.

Desfalques da partida

França:

sem desfalques confirmados.

Bélgica:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO França x Bélgica DATA Quinta-feira, 14 de julho de 2022 LOCAL New York Stadium, Roterham - ING HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

França

JOGO CAMPEONATO DATA França 5 x 1 Itália Euro feminina 10 de julho de 2022 França 7 x 0 Vietnã Amistoso 1 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Islândia x França Euro feminina 18 de julho de 2022 16h (de Brasília) Estônia x França Eliminatórias europeias 2 de setembro de 2022 A confirmar

Bélgica

JOGO CAMPEONATO DATA Bélgica 1 x 1 Islândia Euro feminina 10 de julho de 2022 Bélgica 6 x 1 Luxemburgo Eliminatórias europeias 28 de junho de 2022

Próximas partidas