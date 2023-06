França x Grécia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela quarta rodada do grupo B; veja como acompanhar na internet

A França recebe a Grécia na tarde desta segunda-feira (19), no Stade de France, em Saint-Denis, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Diante de sua torcida, a França busca a quarta vitória consecutiva para se manter na liderança do grupo B. Os franceses perderam Rabiot e Mendy, lesionados, enquanto Maignan tem problema físico e é dúvida.

Já a Grécia ganhou o jogo passado e subiu para o segundo lugar da chave, com 6 pontos. Os gregos, entretanto, têm todo o elenco à disposição.

Prováveis escalações

França: Samba; Kounde, W. Fofana, Konate, T. Hernandez; Griezmann, Tchouameni, Camavinga; Coman, Giroud, Mbappe.

Grécia: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas.

Desfalques

França

Ferland Mendy e Adrien Rabiot estão lesionados.

Grécia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?