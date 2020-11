França classificada, Inglaterra fora: o resumo do final de semana na Nations League

França vence, elimina Portugal e se classifica. Inglaterra é derrotada pela Bélgica e está fora. Alemanha, Espanha, Holanda e Itália na briga

A da Europa teve a sua quinta rodada da fase de grupos neste final de semana (14 e 15), e os confrontos definiram o destino de diversas das seleções na competição. A liga ainda terá a sexta e última rodada, disputada entre terça e quarta desta semana.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Confira o que está definido com o fim da quinta rodada:

Mais times

Com gols de Jorginho e Berardi, a bateu a pela quinta rodada e assumiu a liderança do Grupo A da Nations League com nove pontos. Segunda colocada, com oito pontos, a também venceu bem, no 3x1 contra a rebaixada e Herzegovina.

A Polônia segue na briga, no terceiro lugar com sete pontos. O time de de Robert Lewandowski encara a Holanda na rodada final e torce contra a Itália, que fecha a participação na primeira fase contra a já rebaixada Bósnia.

Grupo 2

e entraram em campo pela quinta rodada em um duelo direto pela liderança, e quem levou a melhor foram os belgas, com gols de Tielemans e Mertens. O resultado eliminou o time de Harry Kane e deixa os belgas mais próximos da classificação.

A conseguiu uma vitória no último minuto contra a e segue viva na competição. A decisão fica para a última rodada, no confronto direto entre Bélgica e Dinamarca. Rebaixada, a Islândia não pontuou na fase de grupos e fecha a sua participação contra a Inglaterra.

Com a derrota por 1x0 para a França no último sábado (14), a seleção de Portugal deu adeus à competição. Atual campeã do torneio, a seleção de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes até pode empatar com a em pontos na última rodada, mas o desempate por confrontos diretos dá vantagem ao time de Kanté e Pogba.

Com apenas três pontos cada no Grupo 3, e jogam a última rodada em busca de vitórias para escapar do rebaixamento. No encontro de sábado (14), a Suécia venceu por 2x1 e conseguiu seus primeiros pontos na liga.

Grupo 4

Leroy Sané e Timo Werner garantiram a tranquila vitória da sobre a , que colocou o time na liderança do Grupo D. A Espanha tropeçou contra a Suíça no empate por 1x1, com direito a dois pênaltis perdidos por Sergio Ramos , e agora depende de uma vitória no confronto direto contra os alemães na terça-feira.

Pela salvação do rebaixamento, Ucrânia e jogam a sexta rodada. Os ucranianos têm como vantagem três pontos na tabela e a vitória por 2 a 1 no primeiro confronto contra os suíços, no início de setembro.