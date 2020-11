Sem Mbappé, França tem duelo decisivo com Portugal

Dividindo a liderança do grupo 3, seleções entram em campo neste sábado (14) buscando a classificação para a 'final four' da Liga das Nações

Um dos principais jogadores da , Kylian Mbappé não está na lista dos 23 relacionados pelo técnico Didier Deschamps, para enfrentar Portugal neste sábado (14), às 16h45 (de Brasília), pela quinta rodada do grupo 3 da Liga das Nações.

Com lesão muscular na coxa direita, o jogador do não se recuperou a tempo e, após falhar na derrota para a Finlândia por 2 a 0 no meio da semana, está fora do duelo decisivo que pode decidir quem marcará presença na final four da competição.

Apesar da ausência da sua maior ‘estrela’, Deschamps tem ainda muitas opções ofensivas, como Antoine Griezmann, Giroud, Martial, Marcus Thuram e Coman.

x França decide a liderança do grupo 3

Os destinos de Portugal e França, atuais campeões da Europa e do Mundo, voltam a se cruzar neste sábado, no Estádio da Luz, para “decidir” quem marcará presença na final four da Liga das Nações.

Atualmente dividindo a liderança, o vencedor do duelo garante um lugar nas semifinais, enquanto o empate adia a decisão para a sexta e última rodada, na próxima terça-feira (17), com Portugal enfrentando a , e a França recebendo a .