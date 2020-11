Sergio Ramos teria noite mágica por recorde que pênaltis transformaram em pesadelo

Zagueiro artilheiro desperdiça dois pênaltis em noite de marca histórica e vê Espanha perder a liderança de seu grupo na Liga das Nações

Sergio Ramos é um daqueles jogadores que não cansa de bater recordes. Neste sábado (14), o zagueiro quebrou mais uma marca histórica com a seleção da , mas o que era para ser uma noite mágica para o capitão, acabou se transformando em pesadelo com dois pênaltis perdidos.

Com a partida diante da Suíça, válida pela Liga das Nações da Uefa, Sergio Ramos chegou a 177 aparições com a Fúria e se tornou o jogador com mais jogos por seleções no futebol europeu, ultrapassando Gianluigi Buffon que, até o momento, defendeu a 176 vezes.

Sergio Ramos has become the most-capped European player ever!



Tonight he makes his 1️⃣7️⃣7️⃣th cap, overtaking Gianluigi Buffon 😲 pic.twitter.com/p0vxIuAy1S — Goal (@goal) November 14, 2020

Essa foi mais uma marca quebrada pelo zagueiro, que mesmo aos 34 anos, parece estar longe de apresentar qualquer declínio físico ou técnico por conta da idade.

Mesmo assim, o que era para ser uma noite mágica para o capitão, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo, justamente em uma das especialidades de Sergio Ramos: os pênaltis.

Todos estão cansados de saber que o camisa 4 do Real Madrid é um dos maiores zagueiros artilheiros da história do futebol. Seja de cabeça, de falta ou de pênalti, Ramos está sempre marcando.

Porém, na partida deste sábado, o defensor, que vinha de uma sequência de incríveis 25 penalidades convertidas de modo consecutivo, desperdiçou duas cobranças. A segunda delas de forma um tanto quanto vergonhosa, em uma tentativa de cavadinha frustrada pelo goleiro adversário.

Sergio Ramos missed 2 penalties for Spain today. 😳😳 that second penalty was very poor tbh. Great reading by the Goalkeeper Yan Sommer.

pic.twitter.com/z3wmjLYR8e — FTTV World (@FTTV20) November 14, 2020

Com os pênaltis perdidos, a Espanha ficou só no empate com a - que jogou boa parte da partida com um jogador a menos - e foi ultrapassada pela , que assumiu a liderança do grupo 4 ao vencer a por 3 a 1 com show de Werner.

Sergio Ramos misses 𝙏𝙒𝙊 penalties against Switzerland.



He converted 25 straight before today 😱 pic.twitter.com/UERXscXve7 — B/R Football (@brfootball) November 14, 2020

É claro que essa atuação desastrosa não apaga tudo que Sergio Ramos já fez e conquistou pela Espanha, como a de 2010 e as Eurocopas de 2008 e 2012. Mesmo assim, esse será um recorde com um gosto amargo para o grande zagueiro artilheiro da atualidade.