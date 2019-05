De forte rejeição a declarações ruins: o que azedou a vida de Abel no Flamengo

Antipatia da torcida e incompatibilidade entre pensamento e ações foram alguns motivos que tornaram a vida do treinador um inferno no clube

O sonho da diretoria do era Renato Gaúcho, treinador unanimidade entra todas as correntes. Quando ele optou por seguir no , o até buscou outros nomes, conversou com Sampaoli, mas ficou mesmo com Abel Braga, um dos preferidos do vice de relações externas, Luiz Eduardo Baptista. O nome não agradava a todos, mas chegou com a justificativa de dar o que o time precisava: comando de vestiário.

A rejeição logo que seu nome foi anunciado era um prenúncio de que o casamento não duraria muito. A antipatia da torcida com o treinador vem de longa data, desde os tempos em que Abel perdeu a Copa do para o Santo André, no Maracanã lotado. Ao mesmo tempo, o comandante também nunca demonstrou ser grande fã da nação flamenguista.

Motivado, Abel deu início ao trabalho, ganhou o vestiário, mas a irregularidade do time dentro de campo só fez a pressão aumentar, mesmo diante de conquistas que a diretoria fez questão de exaltar, como , e . A promessa de formar duas equipes e seguir o exemplo do não saiu do papel, algo que ficou ainda mais visível no Campeonato Brasileiro.



Alguns jogadores que poderiam brigar por vaga entre os titulares tiveram pouca ou quase nenhuma chance de jogar com a equipe principal, ou seja, o discurso de que o elenco é grande e forte não foi colocado em prática. A demora em corrigir os problemas defensivos também deixou os dirigentes irritados. E as declarações do treinador após os jogos só agravaram o ambiente.

A primeira vez que o trabalho de Abel Braga esteve prestes a ser interrompido foi, inclusive, muito por conta da declaração do treinador sobre o Beira-Rio. Depois de perder para o , em Alegre, o comandante rasgou elogios ao estádio mesmo sem ter sido questionado a respeito. Além disso, afirmou que era normal perder para o no Sul.

Abel Braga: “É o estádio mais lindo do Brasil(O Beira-Rio) não tem Maracanã, nada. Fora do campo foi uma alegria enorme rever dezenas de pessoas queridas, que eu convivi durante muitos anos. Muito bem treinado o time do Inter” — Raisa Simplicio (@simpraisa) 1 de maio de 2019

Pelo momento da equipe, que ainda vivia situação delicada na Libertadores, as declarações irritaram de torcedor a dirigentes. Abel foi cobrado e seguiu no comando técnico apenas com respaldo de BAP e por conta da decisão que tinha pela frente contra o , na Libertadores.

A classificação para as oitavas de final e a vitória sobre o em Itaquera, pela , deram sobrevida ao treinador, mas dias depois a derrota para o , com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, trouxe todas as críticas novamente. Os muros da Gávea chegaram a ser pichados em protesto contra o comandante.

No fim de semana, diante da equipe mista do Athleico-PR, o Flamengo não conseguiu se impor e sofreu para derrotar o time de Tiago Nunes. Nas arquibancadas, o coro contra o treinador já era um indicativo de que o casamento não tinha mais condições de seguir. Na coletiva de imprensa, o treinador tentou se apegar ao elenco para responder as críticas.

Abel Braga em resposta a mim: “O torcedor falou o #Flamengo não precisa de você mas meus jogadores precisam de mim. Eu não gostaria de escutar aquilo, eu nao seo se aquilo mexeu com o grupo. Eu sei que meu grupo precisa de mim” pic.twitter.com/EMDKekoyaA — Raisa Simplicio (@simpraisa) 26 de maio de 2019

A declaração de que entraria com um time alternativo contra o , nesta sábado, pegou mal entre o conselho diretor, que foi contra a decisão do treinador. O vazamento da notícia e do clima ruim interno foi o estopim para a decisão de Abel Braga em deixar o clube. O treinador apenas antecipou algo que estava programado pelos próprios dirigentes na parada para a .

No início desta quarta-feira (29), Abel comunicou ao presidente Rodolfo Landim a sua decisão de sair. Em seguida, foi ao Ninho do Urubu conversar com o elenco e encerrou a sua passagem pelo time Rubro-Negro. "Acho que ele chegou, conversou com a família, viu que o nível de desgaste era muito alto e pediu para sair", disse o presidente nesta quarta-feira.

Ao todo, Abel Braga esteve à frente do Flamengo nesta passagem em 32 jogos, com 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. O time rubro-negro balançou as redes em 59 oportunidades e sofreu 29 gols.

Com a saída do treinador, Marcelo Salles, que faz parte da comissão técnica permanente do clube, deve assumir de forma interina. O nome de Jorge Jesus agrada a diretoria, mas nenhum foi definindo. "Até esse primeiro momento, a gente não tinha conversado com ninguém. A partir de hoje nós estamos conversando com muita gente. No grupo técnico existem análises que nosso centro de inteligência faz, sem dúvida estamos buscando", avisou Landim.

O Flamengo volta a campo neste sábado, diante do Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, e na próxima terça (4) define seu futuro na Copa do Brasil contra o Corinthians, pelo jogo da volta das oitavas de final.