Fortaleza x Sport Recife: onde assistir ao vivo, horário e informações da final da Copa do Nordeste 2022

Vale a taça da "Lampions League"! Fortaleza e Sport Recife entram em campo na noite deste domingo (3), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada e do Nordeste FC, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fortaleza Sport Recife DATA Domingo, 3 de abril de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro de Matos e Elicarlos de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães (CE)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, a ESPN, na TV fechada e o Nordeste FC, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena Pernambuco. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer a partida na noite deste domingo ficará com a taça da Copa do Nordeste 2022.

O Fortaleza terá o apoio de sua apaixonada torcida no Castelão.

Já o Sport promete mostrar força conjunta para sair vencedor.

Em confrontos diretos entre as equipes na "Lampions League", são seis vitórias para cada lado, além de dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT RECIFE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 31 de março de 2022 Sport 3 x 1 CRB Copa do Nordeste 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Salgueiro Pernambucano 6 de abril de 2022 20h (de Brasília) Sport x Sampaio Corrêa Série B 9 de abril de 2022 A confirmar

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 31 de março de 2022 Fortaleza 2 x 0 Náutico Copa do Nordeste 26 de março de 2022

Próximas partidas