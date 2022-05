Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (1), pela terceira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília), em clássico atrasado válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Fortaleza x Ceará DATA Quarta-feira, 1 de junho de 2022 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - CE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Adriano Carneiro (CE)

VAR: Rodrigo D Alonso (SC)

Informações da partida

O Fortaleza chega pressionado para o duelo desta quarta-feira. Apesar de ter conquistado uma classificação heroica na Copa Libertadores, o Tricolor é o lanterna do Brasileirão, com apenas dois pontos, e ainda não venceu no campeonato.

O Ceará, por sua vez, não vive situação muito diferente em relação ao rival, já que também fez grande campanha na Copa Sul-Americana, avançando às oitavas de final.

Hoje é dia de treino aberto na sede! 🔥



A partir de 17h30, o clima do pré-clássico em Porangabuçu vai ser esse. 🏁#CearáSC #Vozão #VemPraSede pic.twitter.com/ha1dgPJlbd — Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 31, 2022

No Brasileiro, no entanto, o Vozão é o 19º colocado, com 6 pontos, com uma vitória, três empates e três derrotas.

Assim, o clássico promete ser eletrizante, com as duas equipes querendo dar o primeiro em sua caminhada para escapar do rebaixamento.

Prováveis escalações

Fortaleza: Marcelo Boeck, Tinga, Ceballos e Benevenuo, Zé Welison, Felipe, Pikachu, Crispim e Lucas LIma. Romero e Moisés.

Ceará: João Ricardo, Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson, Lindoso, Vina; Lima, Iury Castilho e Cléber.

Desfalques

Fortaleza

Matheus Vargas, Renato Kayer e Hércules: lesionados.

Ceará

Dorival Júnior, Bruno Pacheco, Mendoza e Geovane: suspensos.

Últimos resultados e próximos jogos

Fortaleza

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 Juventude Brasileirão 28 de maio de 2022 Colo-Colo 3 x 4 Fortaleza Copa Libertadores 25 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fortaleza Brasileirão 5 de junho de 2022 16h (de Brasília) Fortaleza x Goiás Brasileirão 9 de junho de 2022 20h (de Brasília)

Ceará

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 2 Ceará Brasileirão 28 de maio de 2022 Independiente 0 x 2 Ceará Copa Sul-Americana 25 de maio de 2022

Próximas partidas