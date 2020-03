Os melhores jovens do FM 2020: as melhores promessas para você apostar

A Goal apresenta alguns dos nomes mais promissores da mais nova versão do game da Sports Interactive

Com a Sports Interactive liberando a última edição do Football Manager gratuitamente, durante o período da pandemia do coronavírus Covid-19, certamente muitos players novos estão experimentando o popular game de simulação de futebol. Se você não sabe como baixar o FM 20 no Brasil, clique aqui.

Um dos caminhos para montar uma boa equipe no game é apostando em jogadores jovens. Assim, você pode se inspirar em times que surpreenderam como e , e tentar alçar voos maiores apostando na evolução de garotos promissores.

Para você não ficar perdido na imensa base de dados do game, a Goal resolveu montar uma lista com algumas das melhores promessas do Football Manager 20, aqueles que você pode apostar com toda a certeza.

Lembrando que, ao contrário do FIFA 20, jogadores jovens não tem necessariamente um potencial pré-determinado. Explicamos: o rating de potencial do FM é o PA (Potential Ability). Antes que este número seja determinado, cujo valor pode ser de 1 a 200 - sendo 200 o valor máximo - cada atleta fica entre uma faixa variável.

Os mais promissores, no começo do jogo, tem um rating de -95. Isso significa que eles terão um PA de mais de 170, se tornando, com certeza, um dos melhores de sua posição. Um rating de -9 coloca o PA dos atletas entre 160 e 169, um de -85 coloca entre 150 e 159, e assim por diante.

FM 2020: os melhores goleiros jovens

Jogador Idade País Clube Christian Fruchtl 19 de Munique Gabriel Brazão 18 Gavin Bazunu 17 Lucas Bergstrom 16 Finlândia Lucas Canizares 17 Coniah Boyce-Clarke 16 Reading Gabriel Slonina 15 Diogo Costa 19 Ivan Martinez 17 Espanha Osasuna (Atletico Pamplona) Manuel Gasparini 17 Alessandro Plizzari 19 Itália AC

Alguns nomes interessantes aparecem entre os principais "wonderkids" do FM 20 na posição de goleiro: Gabriel Brazão, ex- e atualmente na Internazionale, talvez seja o mais conhecido dos brasileiros.

Diogo Costa, do Porto, já é bem cotado faz muito tempo. Maneul Gasparini, da Itália, é mais dos arqueiros do país que prometem estar entre os melhores da posição, seguindo nomes como Donnarumma e Buffon (e já vem com um PA de -85).

FM 2020: os melhores defensores jovens

Jogador Idade País Clube Ozan Kabak 19 Juan Miranda 19 Espanha Ki-Jana Hoever 17 Benoit Badiashile 18 Eric Garcia 18 Espanha Manchester City Ethan Ampadu 18 Chelsea Sergino Dest 18 Estados Unidos Ajax Sebastian Walukiewicz 19 Luan Candido 18 Brasil RB Leipzig Rayan Ait-Nouri 18 França Angers Jonathan Panzo 18 Inglaterra Monaco Max Aarons 19 Inglaterra City Sepp van den Berg 17 Holanda Liverpool Timothee Pembele 16 França Liam Morrison 16 Bayern de Munique Matthijs de Ligt 19 Holanda Jean-Clair Todibo 19 França Barcelona Nicolo Armini 18 Itália William Saliba 18 França

Matthijs de Ligt, zagueiro da Juve, tem um rating e um potencial absurdos: é um dos poucos jogadores do game com PA de -95. No entanto, parece improvável que o zagueiro aceite trocar de equipe.

Alguns jogadores com potencial também alto e um passe mais baixo são Jean-Clair Todibo, do Barça, e William Saliba, do Arsenal, ambos podendo ser zagueiros de elite. Para as laterais, cabe destacar Rayan Ait-Nouri, jogador barato e com muita margem de evolução.

FM 2020: os melhores meias jovens

Player Age* Nationality Club Lee Kang-in 18 Heorhiy Tsitaishvili 18 Dínamo Kiev Takefusa Kubo 18 Real Madrid Mohammed Ihattaren 17 Holanda Thiago Almada 18 Velez Sarsfield Sergio Gomez 18 Espanha Ryan Gravenberch 17 Holanda Ajax Domink Szoboszlai 18 Hungria Hugo Felix 15 Portugal Sandro Tonali 19 Itália Brescia Phil Foden 19 Inglaterra Manchester City Efrain Alvarez 17 LA Galaxy Steve Mvoue 17 Azur Star Yaounde Matias Palacios 17 Argentina Pedri 16 Espanha Las Palmas / Barcelona Giovanni Reyna 16 Estados Unidos Borussia Dortmund Daniel Maldini 17 Itália AC Milan Eduardo 16 Angola Xavi Simons 16 Holanda PSG Harvey Elliott 16 Inglaterra Liverpool Karamoko Dembele 16 Escócia Florentino Luis 19 Portugal Benfica Nohan Kenneh 16 Inglaterra United Alessio Riccardi 18 Itália Hamed Junior Traore 19 Costa da Marfim Ilaix Moriba 16 Guiné Barcelona Riqui Puig 19 Espanha Barcelona Hannibal Mejbri 16 França Angel Gomes 18 Inglaterra Manchester United

Para você tirar o volante Florentino Luís do Benfica, será preciso realizar um grande investimento. No entanto, pode valer a pena: o jovem é um dos poucos meio-campistas com PA de -95, e com apenas 16 anos, você pode ter uma margem de lucro muito maior no futuro.

Outros jogadores que extremo potencial - mais baratos, inclusive - são Sandro Tonali, do Brescia, Ryan Gravenberch, do Ajax, e Sergio Gomez, do Borussia Dortmund. Aqueles procurando uma pechincha ainda maior podem tentar tirar Ilaix Moriba do Barcelona e Hannibal Mejbri dos Red Devils por um preço bem menor.

FM 2020: os melhores atacantes jovens

Player Age* Nationality Club João Félix 18 Portugal Erling Haaland 19 Noruega Borussia Dortmund Jadon Sancho 19 Inglaterra Borussia Dortmund Danylo Sikan 18 Ucrânia Dínamo Kiev Leonardo Campana 18 Lincoln 18 Brasil Willem Geubbels 18 França Monaco Gabriel Martinelli 18 Brasil Arsenal Pietro Pellegri 18 Itália Monaco Mason Greenwood 17 Inglaterra Manchester United Rodrygo 18 Brasil Real Madrid Vinicius Jr. 19 Brasil Real Madrid Callum Hudson-Odoi 18 Inglaterra Chelsea Adil Aouchiche 17 França PSG Kaio Jorge 17 Brasil Ansu Fati 16 Espanha Barcelona Troy Parrott 17 Irlanda Louie Barry 16 Inglaterra Barcelona Fabio Silva 17 Portugal Porto Jann-Fiete Arp 19 Alemanha Bayern de Munique Amine Gouiri 19 França Myron Boadu 18 Holanda Ajax Moise Kean 19 Itália Rayan Cherki 15 França Lyon Diego Lainez 19 México Betis (Real Hispalis) Emile Smith Rowe 18 Inglaterra Arsenal Emanuel Vignato 18 Itália Reiss Nelson 19 Inglaterra Arsenal Sebastiano Esposito 16 Itália Internazionale Giacomo Raspadori 18 Itália

No ataque, nenhuma surpresa. Investimentos em jogadores como Erling Haaland, João Félix e Jadon Sancho são certezas, mas também, quase impossíveis financeiramente. Assim, players podem acabar se interessando por nomes mais baratos.

O irlandês - nada a ver com o filme da Netflix - Troy Parrott, do Tottenham, desponta como um centroavante jovem que pode chegar a um nível de elite, por um preço menor. A dupla do Lyon, Amine Gouri e Rayan Cherki, ainda que muito jovens, também são investimentos interessantes.

