FM 2020 grátis: veja como baixar e rodar o game no Brasil

Devido a crise do coronavírus covid-19, a Sports Interactive liberou o popular game de futebol por uma semana; veja como fazer o download

Com a crise gerada pela pandemia do Coronavírus , inúmeras empresas estão disponibilizando produtos de maneira gratuita, para que as pessoas permaneçam em casa. No mundo do futebol, não é diferente: a Sports Interactive, desenvolvedora do Football Manager, está abrindo a última versão do jogo de graça por uma semana.

Até o dia 25 de março, qualquer um poderá ter acesso ao game completo de maneira gratuita. Mesmo no , onde o jogo não foi lançado oficialmente, existe um jeito de conseguir aproveitar a promoção da Sports Interactive: clique aqui para ir direto ao guia .

O Football Manager 2020 não está disponível no Brasil pelas vias tradicionais, uma vez que a desenvolvedora não chegou a um acordo de licenciamento com os clubes nacionais e, portanto, não consta no catálogo da Steam (plataforma de venda de games) para usuários brasileiros desde a edição de 2017, vendida no final de 2016.

A solução, para alguns, foi comprar licenças de revendedores no comércio eletrônico, dentro ou fora do país, por aproximadamente R$ 180. Veja um passo a passo de como comprar o game no Brasil .

Mas existe ainda uma terceira via: acessar a Steam utilizando uma Rede Virtual Privada (Virtual Private Network ou VPN, em inglês) para, então, adquirir a licença e incluir o game no catálogo. E é essa alternativa que se apresenta para quem quiser aproveitar a ação da SI nos próximos dias.

Como baixar o FM 2020 grátis na Steam – passo a passo