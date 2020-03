Hannibal Mejbri: o próximo maestro do meio de campo do Manchester United

O garoto de 17 anos já está fazendo barulho em Old Trafford, depois de chegar do Monaco em um acordo que pode chegar a 10 milhões de euros

Hannibal Mejbri pode ter só 17 anos, mas já teve um "gostinho" do que é ser um jogador profissional do .

Xingado por 1.400 torcedores do em Old Trafford, durante o empate dos clubes na Copa da sub-20, o meio-campista francês foi apelidado de "Sideshow Bob de mer**" pela torcida visitante, devido ao seu cabelo ter alguma semelhança com o vilão dos Simpsons.

O meia-atacante não deixou se abater, fez uma ótima partida e ainda ironizou os cantos.

"Sideshow Bob?", Mejbri respondeu no Instagram depois do duelo. "Admito, tem uma pequena semelhança."

Torcedores adversários tentando desestabilizar Mejbri é algo que o jovem terá que se acostumar, já que os sinais aparentam que ele está prometendo ter um futuro brilhante. O United não quer aumentar ainda mais as expectativas sobre jovem, mas qualquer um que o vê em ação sabe que está assistindo um jogador especial.

O United bateu competição dura para contratar Mejbri, do Mônaco, na última janela, com o , o e o todos interessados antes que os Red Devils oferecessem uma proposta de cinco milhões de euros, que pode virar dez, caso certos incentivos sejam concretizados.

O preço alto para um garoto desconhecido, mas que promete ser um grande negócio.

Mejbri começou sua carreira no norte da onde estava impressionando desde garoto. Subiu nas categorias de base no Paris FC e começou a atrair atenção de olheiros desde os nove anos de idade.

Depois de deixar seu primeiro clube, acertou com o AC Boulogne-Billancourt, mas só ficou lá um ano antes do pagar um milhão pelo seu talento em 2017;

Uma pesquisa rápida no YouTube mostra o porquê de gigantes europeus terem conhecido ele tão cedo, com o olheiro francês do Manchester United, Mathieu Seckinger, tendo o visto enquanto trabalhava no Nancy, durante os anos de Mejbri no sub-13 do Paris FC.

Dado seu conhecimento sobre o jogador, o United se aproveitou de uma discordância entre a família de Mejbri e o Monaco no final da temporada 2018-19 para trazer o jovem.

"Algo ruim aconteceu," o pai de Mejbri afirmou ao Le Parisien. "Para nossa família, foi difícil acreditar. Foi um choque, um trauma. Erros foram cometidos."

"Dali em diante, considerei que o relacionamento de confiança entre o clube e nossa família foi destruído. Algo quebrou. É difícil trabalhar com pessoas com quem você não confia."

O United confirmou a contratação de Mejbri em agosto, em uma nota oficial que anunciou várias transferências de jogadores jovens. Detalhes do contrato do então garoto de 16 anos estavam escondidos no final, para afastar o jovem das manchetes e das expectativas altas.

Depois de impressionar no sub-18 de Neil Ryan, não demorou até que Mejbri fosse promovido ao sub-23.

Em sua estreia pelo time comandado por Neil Wood, ele saiu do banco em uma derrota por 4 a 1 diante do , e mesmo sem mudar o resultado, deixou provas de seu talento.

Semanas depois, em sua segunda partida no sub-23, teve um impacto imediato saindo do banco, e em 13 minutos, garantiu três pontos diante do .

O Boro tinha acabado de empatar o jogo antes da substituição, mas sua técnica, consistência e habilidade mudaram o final do duelo, com uma assistência incrível para Tahith Chong garantir a vitória dos Red Devils.

E a sua personalidade também fica clara em entrevistas. "Minha meta é chegar aos profissionais em dois anos," falou ao Le Parisien depois de sua chegada ao United, e dadas as suas atuações até agora, isso parece ser uma possibilidade real.

"É um garoto talentoso, e como todos os bons jogadores, sofre com os rivais," Ryan, o treinador sub-18, afirmou ao The Times.

"Isso é o que ele precisa aprender, como canalizar isso, focar e não se deixar afetar."

Tendo um futuro tão brilhante, o clube está fazendo esforço para não deixar o jovem se perder nos holofotes, mesmo que isso seja improvável.

"É difícil o deixar fora do escopo da mídia, depois de tudo que fizemos para contratá-lo e dos valores envolvidos," afirmou o ex-jogador do United, Nicky Butt, a Press Association.

"Mas normalmente esse é o caminho: deixar jovens fora do radar, porque, depois de chegar de outro país, por valores grandes, em um dos maiores clubes do mundo, você terá que lidar com muita pressão."

Se tal pressão existe, Mejbri não a deixou lhe afetar até agora em seu tempo na Inglaterra. A próxima face - e cabelo - do meio de campo do Manchester United pode ter chegado.