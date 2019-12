Troy Parrott: jogador de futebol de rua na Irlanda tira onda nos Spurs

O jogador de 17 anos fez recentemente sua estreia na Premier League e já está seleção, com muita confiança de que pode ir longe

Em 2017, Damien Duff lamentou o fim do futebol de rua na . Ao invés de aprender o jogo em becos e travessas, a nova leva de jogadores da República da Irlanda veio de academias e clubes onde a individualidade e as habilidades técnicas eram desenvolvidas tarde.

Quer ver jogos da Premier League ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

“O futebol de rua está morto, neste país pelo menos” contou Duff ao The Stand. “Eu, Robbie [Krane], Richard [Dunne], Shay [Given], Liam Brady, John Giles - todos do futebol de rua, e não é um mito”.

“Eu não estou me comparando ao Messi ou Cristiano Ronaldo, mas foi isso que eles fizeram também. Foi isso que os melhores jogadores fizeram. Eu estou lendo o livro do Cruyff e isso foi o que ele fez, jogou nas ruas. Não é nenhuma ciência”.

Duff e Keane foram as últimas grandes estrelas irlandesas no futebol, duas crianças de Dublin que cresceram jogando futebol lá fora todos os dias, contra crianças mais velhas e mais fortes, era mais pela alegria de jogar do que sobre ganhar ou perder.”

Dois anos depois de Duff falar que o futebol de rua acabou, parece que seu sucessor apareceu - vindo do mesmo lugar que ele e Keane, jogando bola depois da escola, nas ruas, não importando o clima.

Jack Byrne e Troy Parrott fizeram sua estreia pela Irlanda em novembro de 2019, em um 3x1 amistoso contra a Nova Zelândia. Ambos do centro de Dublin, Byrne, de 23 anos, está jogando em sua cidade natal, para o Shamrock Rovers, depois de cinco anos no , além de passagens por e .

Parrott, enquanto isso, se tornou o irlandês mais jovem a fazer sua estreia internacional desde Keane em 1998, e mostrou sua sabedoria das ruas para ganhar a bola fora da área da Nova Zelândia, para dar a assistência para Sean Maguire colocar os irlandeses na frente.

Essa coragem e determinação são duas coisas que o jogador de 17 anos conquistou jogando em Dublin, antes de se mudar para a para jogar no , quando assinou seu primeiro contrato profissional em fevereiro.

Byrne acredita que seu companheiro possa ir de Dublin para o topo no norte de Londres.

“Mesmo exaustos vamos a Ballybough e Summerhill e a casa de sua babá está decorada com coisas da Irlanda”, disse Byrne. “É bom ter alguém que vem do mesmo lugar, co sorte estamos fazendo as pessoas de lá sentirem orgulho”.

“Ele obviamente está no Tottenham por um motivo, ele é jovem talentoso. Tem 17 anos e já estreou pela seleção, achei brilhante”.

“Ele é o melhor atacante da sua idade no mundo, provavelmente. Ele está no Tottenham e está indo bem, eu acho que dá pra ver o porquê”.

O talento de Parrott já era claro desde muito novo, jogando inicialmente com os mais velhos antes de entrar no sub-10 do Belvedere, aprendendo com os treinadores Darragh O’Reilly e Austin Skelly.

“Nós o conhecíamos da região norte da cidade. Ele era obviamente um ótimo jogador desde o começo e um bom garoto fora de campo. Nós ficamos com ele dos 10 anos até ele ir embora para o Tottenham”, contou O’Reilly à Goal.

“Dava pra ver que ele tinha habilidade. De todos da sua idade, por volta dos 10 anos, não tinha como saber o que eles se tornariam, mas com ele dava pra ver o futebol de rua em seu estilo. Ele jogava muito. Era um talento natural. Muito esperto, astuto na bola e sempre teve faro de gol, mesmo quando jovem”.

“Ele jogava em muitas posições aqui, mas nunca reclamou disso. Ele sempre continuava, mesmo tendo que jogar dois ou três jogos no mesmo final de semana. Ele amava. Ele simplesmente amava jogar futebol”.

Com 12 anos, Parrott jogou pelo Belvedere contra os jovens de times da em um torneio na .

“Foi ali que nós realmente abrimos os olhos para ver o seu potencial. Ele se destacou muito no torneio”, explicou O’Reilly.

Aos 14 anos, o o convidou para jogar por eles em um torneio na . No primeiro jogo Parrott marcou quatro gols e sofreu um pênalti contra os . Aquelas atuação foi o suficiente para chamar a atenção de uma série de clubes da Inglaterra e da Escócia.

“Enquanto estávamos assistindo ao jogo, antes mesmo de ele terminar, todos os olheiros presentes vinham nos chamar para convidá-lo para alguns dias ou semanas de testes”, contou O’Reilly

“Isso meio que progrediu daí. Ele esteve com alguns times antes de ir aos Spurs. Esteve com o Manchester City algumas vezes, , , . Mas quando foi ao Spurs pela primeira vez, já logo aceitou a proposta. Até aquele ponto, todos os sinos e assobios do Manchester City eram atraentes, mas assim que foi ao Spurs ele voltou e disse ‘Eu amei’, ele se sentiu em casa por lá”.

Parrott está no Tottenham desde 2017 mas já está nas opções do time principal. Ele estreou no profissional sob comando de Mauricio Pochettino, na Copa Carabao em setembro, no jogo contra Colchester United e entrou para o time da Liga dos Campeões na fase de grupos.

Em dezembro de 2019 ele fez sua estreia na Premier League com novo técnico do Spurs, José Mourinho, se tornando o jogador mais jovem a jogar na primeira divisão da Inglaterra na temporada. Ele estava no banco na Liga dos Campeões, mas ainda não estreou na competição. Mas foi parte essencial do Tottenham sub-19 na Liga Jovem da UEFA, ele foi o artilheiro da competição com seis gols na fase de grupos.

Depois de aprender suas habilidades nas ruas de Dublin, Parrott agora está treinando com talentos de renome mundial no time principal do Tottenham. Christian Eriksen está impressionado com a joia de 17 anos e torce por grandes feitos no Tottenham Hotspur Stadium.

“Para um jogador tão jovem ele é um grande atacante, que faz jogadas brilhantes e tem ótimas finalizações”, contou Eriksen. “Troy não é um garoto tímido. Ele se impõe contra os defensores”.

“Eu li que ele foi muito bem na sua estreia pela Irlanda contra a Nova Zelândia e espero que ele jogue muitas outras vezes pela Irlanda e pelo Tottenham”.

O’Reilly, enquanto isso, não tem dúvidas de que Parrott está só começando.

“Ele está indo pouco a pouco”, disse O’Reilly. “Ele faz isso desde jovem pelo que me lembro. A cada pequeno passo e cada desafio ele se esforça”.

“Mesmo que seja na Liga ou em convocações internacionais ou para ser promovido pela seleção ou no Spurs, ele não se intimida”.

Mais artigos abaixo

“Ele é o assunto da cidade agora. Com a habilidade que tem e o faro natural para gols, eu gosto de pensar que vai longe. Ele pode jogar em alto nível, desde que tudo corra bem”.

“Se alguém pode marcar gols tão naturalmente quanto ele, acho que vai tão longe quanto ele quer”.