Sandro Tonali: O "novo Pirlo" está chocando o futebol italiano

O jogador de 19 anos foi convocado pela Azzurra enquanto ainda atuava na Serie B, de tão bom que foi seu desempenho no Brescia, na última temporada

Não existem muitos garotos de 18 anos que podem afirmar ter tido um papel fundamental na promoção de uma equipe para uma das “cinco grandes” ligas da Europa, ao mesmo tempo em que também conquistara convocações internacionais para a seleção profissional de seu país. Porém, ao longo da última temporada, Sandro Tonali não foi um menino de 18 anos de idade normal.

Apesar de ser cobiçado por equipes da e da Premier League, Tonali resistiu à tentação de deixar o Brescia em janeiro ou nesta última janela, optando por permanecer no clube onde ele atua desde os 12 anos, com o objetivo de levar a equipe de volta à primeira divisão italiana.

Sem dúvida, uma grande venda acontecerá em um futuro próximo, mas, por enquanto, Tonali, já comparado com Andrea Pirlo por sua habilidade como meio-campista, está se concentrando apenas em se aprimorar e bater os desafios que irão aparecer por jogar no mais alto nível de sua jovem carreira.

Nascido em Lodi em maio de 2000, o talento de Tonali foi descoberto pelo Piacenza quando o atleta tinha apenas nove anos de idade, embora outros clubes não estivessem convencidos de sua habilidade.

"O me rejeitou depois de uma peneira,” disse Tonali em entrevista recente ao Corriere dello Sport. "Eu tinha oito anos e estava jogando no ataque. Decepção? Não, porque então eu fui para o Piacenza."

Tonali passou três anos no Piacenza e logo foi contratado pelo Brescia, onde fez todas as categorias de base, sendo relacionado pela primeira vez dentre os profissionais aos 17 anos, na primeira partida da temporada 2017-18 da Serie B, atuando nos 20 minutos finais do duelo contra o Avellino.

Essa foi sua única atuação pelo Brescia por cinco meses. Tonali deve que se contentar em atuar pelo Primavera, a equipe sub-20 dos italianos.

Ele voltou ao banco de reservas para o jogo do returno contra o Avellino, em 21 de janeiro, antes de ser titular diante do Palermo seis dias depois, jogando os 90 minutos completos. Ao fim daquela temporada, ele tinha 19 participações na Serie B.

Não foi nenhuma surpresa quando Tonali se manteve como titular no início da temporada 2018-19, e após a chegada de Eugenio Corini como novo treinador do Brescia, o jovem assumiu um papel ainda maior na equipe.

Apesar de ser jovem, Tonali foi incentivado a atuar como um líder. Ao final da temporada, o jovem realizou 34 jogos e marcou três gols. Suas excelente atuações foram fundamentais para levar a equipe de Corini de volta à Serie A.

Roberto Mancini ficou tão impressionado com o que viu do jovem que o chamou para a seleção italiana, num amistoso contra os EUA em novembro de 2018.

O ex-técnico do tem um objetivo de rejuvenescer a seleção italiana, chamando o maior número de jovens que conseguir, inaugurando uma “nova era” com a Azzurra. Assim, Tonali é um jogador que muitos acreditam que será fundamental para a construção dessa nova equipe, num futuro não muito distante.

Ele ainda não fez sua estreia internacional, mas foi convocado novamente em setembro, após lesão de Bryan Cristante, e deve se juntar a Azzurra novamente nesta semana para as eliminatórias da contra a Grécia e o Liechtenstein.

As excelentes exibições de Tonali na Serie B atraíram atenção da Inter, da e da durante esta última janela, mas o presidente do Brescia, Massimo Cellino, não foi convencido a vender a jóia da sua equipe. As performances do meia na Serie A até agora sugerem que Cellino estava certo em segurar o jovem.

Titular em todos os seis jogos do Brescia no campeonato até o momento, Tonali já distribuiu duas assistências, acertou cerca de 70% dos passes que tentou, realizou 11 dribles e tem 44 desarmes, além de uma atuação primorosa contra o Napoli em uma das últimas rodadas, mostrando que o jovem está mais do que pronto para duelar contra as grandes equipes da Europa.

"Sandro tem margens extraordinárias para crescer", disse Corini após a vitória do Brescia sobre a no início desta temporada. "A calma com que ele lida com as coisas é incrível.”

A já está preparando uma proposta para levar Tonali a Turim, embora o tenha demonstrado interesse no meia anteriormente, quando Maurizio Sarri era o treinador dos Blues.

Se ele se transferisse para a Juve acabaria seguindo os passos de Pirlo, embora sem as “paradas” na Inter e no AC Milan.

Pirlo também começou sua carreira no Brescia, disputando 59 jogos pelo clube antes de seguir para San Siro para se juntar aos Nerazzurri.

Jogando pelo mesmo primeiro clube e na mesma faixa de campo da lenda italiana, é natural que as comparações apareçam. Pinte o cabelo de Tonali de marrom e você pode até se enganar, achando que Pirlo reencarnou no Estádio Mario Rigamonti.

Tonali, no entanto, não vê muitas semelhanças em termos de estilo de jogo.

"Eles me comparam com Pirlo por causa do cabelo, eu devo cortá-lo!" ele disse. "Pirlo é inalcançável. Como Gerrard, o mais dinâmico da história, ou Modric, único em seu estilo. Eu me vejo mais em Gattuso".

Embora isso possa parecer uma comparação estranha, dada a reputação de Gattuso como um dos maiores “destruidores” da história do futebol, é interessante que Tonali se veja mais nesse papel do que como craque culto, como Pirlo.

Na realidade, ele pode muito bem ser uma amálgama dos dois. Se esse for o caso, a e o clube que ele decidir jogar terão uma lenda em suas mãos.