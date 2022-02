Fluminense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

O Fluminense enfrenta o Vasco neste sábado (26), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play, na internet. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Vasco DATA Sábado, 26 de fevereiro de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na internet, vai transmitir o clássico carioca deste sábado (26), no Nilton Santos, às 17h. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Millonarios no jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Carioca, buscando emplacar a nona vitória consecutiva na temporada. Atualmente, soma 21 pontos e aparece na liderança do Estadual.

Do outro lado, o Vasco, depois da derrota para o Botafogo por 1 a 0 no primeiro clássico disputado em 2022, emplacou duas vitórias consecutivas (contra o Bangu e Audax).

Os cruzmaltinos aparecem na terceira posição, com 19 pontos. Dois a menos que o rival.

Em 388 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra 152 vitórias, contra 122 do Tricolor, além de 114 empates.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Vasco nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,05 no triunfo do Tricolor, $ 3,75 no empate e $ 2,80 caso o Vasco vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,61 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 9,00.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Portuguesa-RJ Cariocão 13 de fevereiro de 2022 Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense Cariocão 17 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Vasco Cariocão 26 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) Fluminense x Millionarios Libertadores 1 de março de 2022 21h30 (de Brasília)

Vasco

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 2 x 0 Bangu Carioca 17 de fevereiro de 2022 Audax 0 x 2 Vasco Carioca 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas