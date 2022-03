Fluminense x Olimpia: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar para Fluminense x Olimpia nesta quarta-feira (10), no Nilton Santos, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores.

O Tricolor eliminou o Millonarios na segunda fase após a vitória por 4 a 1 no placar agregado, enquanto os paraguaios diferente do rival, entrou na competição na primeira fase, e já deixou para trás o Universidad César Vallejo, do Peru, e o Atlético Nacional, da Colômbia.

No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram duas vezes na história: um empate e uma vitória do Olimpia nas quartas de final da Libertadores de 2013.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com promessa de casa cheia, o Fluminense deve entrar em campo com a mesma base da equipe que venceu o Millonarios, mas o técnico Abel Braga pode fazer algumas mudanças.

Fred, Luan Freitas, Marlon, David Duarte e John Kennedy seguem como desfalques.

Do outro lado, o Olimpia, que escolheu como seu local de treinamento o CT Ninho do Urubu, do Flamengo, adotaram o silêncio no Rio de Janeiro.

O técnico Júlio César Cáceres terá duas baixas importantes: Guillermo Paiva, suspenso após a expulsão diante do Atlético Nacional, além do goleiro Alfredo Aguilar, que se recupera de um problema de saúde.

Possível escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago (Nonato ou Martinelli) e Cris Silva; Luiz Henrique, Willian Bigode (Arias) e Cano.

Possível escalação do Olimpia: Olveira, Salazar, Salcedo, Alcaraz e Ivan Torres; Alejandro Silva, Marcos Gómez, Ortiz e Fernando Cardozo; Derlis Gonzalez e Recalde.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Fred, Luan Freitas, John Kennedy, Marlon e David Duarte: lesionados

OLIMPIA:

Alfredo Aguilar: problemas de saúde

Guillermo Paixa: suspenso (cartão vermelho)

ARBITRAGEM

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodriguez (ARG)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fluminense x Olimpia será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira (9), no Rio de Janeiro.