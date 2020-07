Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Final da Taça Rio será disputada nesta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo o título da , e entram em campo na noite desta quarta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida será exibida no canal FluTV, com transmissão aberta tanto no quanto para os torcedores que moram fora do país. A decisão foi tomada após "autorização da Globo", com quem o Fluminense tem acordo na competição. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Flamengo DATA Quarta-feira, 8 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

Depois da confusão envolvendo liminar na justiça, a Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj), os clubes que disputam o Carioca e a TV Globo, o Fluminense, mandante da final, anunciou que o duelo será transmitido no seu canal no Youtube, a FluTV, de forma gratuita.

Aqui, na Goal, você acompanha o jogo do Carioca minuto a minuto, em tempo real.

O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. pic.twitter.com/SLRU42NHAn — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2020

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Em meio aos rumores sobre uma possível saída de Jorge Jesus para o Benfica, o Flamengo disputa mais um título em 2020, enquanto os jogadores torcem pela permanência do treinador.

"O Mister não comentou nada com a gente. Se chegou essa proposta para ele ou não, quem tem que tratar sobre essa possibilidade é ele com a diretoria. A gente torce e espera que ele fique conosco bastante tempo de contrato que tiver. Essa possibilidade é pessoal dele, e ele que tem que resolver com a direção o que é melhor para ele", disse Bruno Henrique.

Sem baixas, o Flamengo entra em campo com o seu time titular, com Bruno Henrique e Gabigol comandando o ataque.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta, Ribeiro; Bruno Henrique, Gabigol.

FLUMINENSE

Ainda sem marcar gols desde o retorno do futebol após a paralisação do futebol, o Fluminense entra em campo confiante, enquanto Nenê vê lado positivo de chegar como "azarão".

"Eu acho que é melhor porque a pressão é toda para o outro lado, né? Mas não é uma coisa que me atrapalha ter pressão ou não. Pode ser uma ajudinha de leve, sim, a gente não tem essa pressão. Que possamos nos aproveitar disso.", disse o meia.

O Fluminense precisa vencer para evitar que o Flamengo, que já conquistou a , seja o campeão direto faturando também a Taça Rio.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Ferraz, Egídio; Hudson, Yago Felipe, Dodi, Nenê; Wellington Silva, Fred.

