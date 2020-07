Por que Fred não joga pelo Fluminense contra o Flamengo, na Taça Rio?

O atacante deixou a partida da semifinal com dores no pé e segue de fora na final; Ganso também não é relacionado

O atacante Fred é uma baixa importante na equipe do para o jogo de quarta-feira (8), válido pela final da Taça Rio, contra o , que vai definir se vai ou não haver mais um jogo no .

No jogo da semifinal, no domingo (5), contra o , o camisa 9 do Tricolor saiu aos 32 minutos do segundo tempo, com dores no pé direito e sem conseguir marcar seu primeiro gol desde sua volta ao Flu, depois de mais de três temporadas longe do clube das Laranjeiras.

Assim, para a partida de quarta-feira, Fred foi sequer relacionado e não fica nem no banco de reservas. Em seu lugar, a opção do técnico Odair Hellmann deve ser o jovem Evanilson, de apenas 20 anos, que não começa uma partida na posição desde a volta do camisa 9 - contra o Volta Redonda foi colocado como ponta direita e entrou ao longo dos jogos contra Macaé e Botafogo.

Além de Fred, Paulo Henrique Ganso também não vai para o jogo. O meia não vendo sendo usado como titular, mas estava integrando o banco de reserva e quase sempre entrava durante a partida, porém uma lombalgia o deixa fora dos relacionados.

Com o desfalque de Fred e algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Botafogo na semifinal, a equipe de Odair deve ser a seguinte: Muriel; Gilberto, Matheus Ferraz, Nino e Egídio; Dodi, Hudson e Yago; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson. Marcos Paulo e Matheus Ferraz entram nas vagas de Wellington Silva e Digão.

O Fluminense precisa da vitória para continuar sonhando com o título carioca. O Flamengo já foi campeão da e tem o melhor aproveitamento geral, então, vencendo a partida, é campeão antecipado e sem precisar disputar as finais.

A partida terá transmissão da FluTV, pelo YouTube, depois da rescisão do contrato com a TV Globo. Nesta terça-feira (7), porém, a Procuradoria Geral do Rio de Janeiro com um pedido de mando compartilhado na partida, para que o Flamengo também possa passar o duelo em seu canal, a FlaTV.