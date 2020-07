Por que a Globo não vai passar Fluminense x Flamengo, final da Taça Rio?

A emissora anunciou que não irá transmitir o duelo; entenda

Após o sorteio que determinou o Fluminense como mandante da final da Taça Rio contra o Flamengo, começaram as especulações nas redes sociais: a TV Globo irá transmitir o duelo?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A resposta é não. A emissora, que já rescindiu o contrato com a Ferj e não planejava mais passar jogos do , acabou forçada por determinação judicial a transmitir Fluminense x Botafogo, pelas semifinais da competição, mas não fará o mesmo na decisão do segundo turno do estadual.

Mais times

Isto acontece porque a juíza Eunice Bitencourt Haddad, que concedeu a liminar à Ferj, determinou que a Globo não seria obrigada a exibir partidas do , já que o clube não tem contrato com a emissora.

Assim, a decisão tomada pela empresa poderá ser seguida: a Globo não precisará passar a decisão da Taça Rio, ao contrário do que aconteceu nas semifinais.

🚨 URGENTE 🚨



Segundo o Fox Sports, FERJ conseguiu liminar na Justiça que obriga a Globo a transmitir a semifinal da entre e no domingo. — Meu Botafogo (@MeuBotafogo) July 3, 2020

Como o mando é do Fluminense, segundo a nova MP 984, os direitos de transmissão serão do Tricolor, que poderia, em tese, transmitir a partida em seu canal no Youtube ou vendê-la a outra emissora.

Sobre a decisão, a Globo divulgou a seguinte nota:

"A Globo reitera seu entendimento de que o contrato foi rescindido e reafirma que os clubes estão livres para ceder os direitos sobre seus jogos ou transmiti-los."

Desta maneira, ainda não se sabe onde - ou se - a partida entre Fluminense e Flamengo pela final da Taça Rio será transmitida.