Flamengo anuncia resultado positivo para Covid-19 e afasta jogador de final

Rubro-negro não divulgou o nome do atleta infectado pelo coronavirus, mas já o afastou do restante do elenco

O anunciou na manhã desta quarta-feira, 8 de julho, que um atleta relacionado para a final da Taça Rio contra o Fluminense testou positivo para a Covid-19. O clube não anunciou quem é este jogador, mas afirmou que ele já foi isolado do restante do grupo.

Nesta quarta (08/07), a delegação realizou os testes moleculares no CT. Um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na relação.



Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 8, 2020

O clube anunciou que o jogador infectado pelo coronavírus foi substituído por outro na relação de atletas disponíveis para Jorge Jesus no Fla- desta quarta-feira. Todos os demais envolvidos no jogo estão aptos à comparecer no Maracanã, que pode ser o último de Jorge Jesus no comando do Flamengo.

Jogadores e funcionários estão sendo submetidos à testes desde o retorno do Rubro-negro aos treinos. Desde o reinício do , nenhum jogador do clube havia testado positivo, mas três atletas testaram positivo na primeira bateria realizada.

Até 7 de julho, o coronavírus já tirou a vida de mais de 66 mil brasileiros. Oficialmente, mais de 1,6 milhões de pessoas foram infectadas pela Covid-19 no . O número pode ser ainda maior, pois o país não tem uma grande capacidade de testes em massa.