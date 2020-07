Procuradoria entra com ação para FlaTV transmitir o Fla-Flu; entenda

Procuradoria geral do TJD entra com pedido de compartilhamento de mando de campo na final da Taça Rio, e Fla espera aproveitar em suas redes

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro entrou com uma ação nesta terça-feira (7) para tentar o compartilhamento do mando de campo da final da entre e . A intenção é que o possa transmitir a partida, que já foi confirmada pelo Tricolor na FluTV, em seu canal próprio, a FlaTV.

A procuradoria geral, através de André Valentim, entende que um sorteio não pode obrigar os torcedores de uma equipe a assistirem a um jogo no canal de um clube rival. O presidente do TJD, Marcelo Jucá, é quem vai julgar o caso e definir se o Flamengo também poderá transmitir a partida.

Uma fonte próxima ao TJD comentou que a MP 984 e a ausência da televisão fizeram com que o sorteio do mando de campo perdesse totalmente o sentindo e a adequação. Neste caso, o direito do Fluminense não seria tirado, apenas compartilhado com o Flamengo.

Mais artigos abaixo

Mais times

OS PEDIDOS DA AÇÃO MOVIDA PELA PROCURADORIA DO TJD SÃO PARA QUE:



"Cada uma das equipes possa transmitir as imagens dos jogos através de suas mídias, através do sistema de streaming, seja Youtube ou por qualquer outra conforme sua conveniência" — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 7, 2020

Na última segunda-feira (06), o Flamengo chegou a procurar o Fluminense na tentativa de chegar a um acordo para que os dois clubes transmitissem o jogo. O Tricolor, porém, rejeitou a hipótese de primeira.

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela final da Taça Rio. Em caso de vitória do Rubro-Negro, a equipe de Jorge Jesus fatura de forma direta o , já como campeã da e time de melhor campanha geral nesta edição 2020. Caso o Tricolor vença essa decisão, as duas equipes irão disputar o título do Estadual em mais dois jogos.