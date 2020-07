"A gente torce e espera que ele fique", diz Bruno Henrique sobre Jorge Jesus

Atacante, no entanto, afirmou que atletas ainda não conversaram com o comandante sobre a possibilidade de saída

O encerrou a preparação para encarar o na final da , nesta quarta-feira (8), no Maracanã, às 21h30. Depois da atividade, o atacante Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva virtual e o assunto mais comentado foi o assédio do Benfica ao Jorge Jesus, que cogita voltar para o time português.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

"O Mister não comentou nada com a gente e se chegou a proposta quem tem que tratar sobre isso é ele com a diretoria. A gente torce e espera que ele fique conosco. Essa possibilidade é pessoal, ele que deve resolver. A gente sempre brinca, até em questão de contrato. Quando ele estava renovando, sempre deixou claro qual era o desejo dele. É decisão particular do Mister. A gente quer que ele fique. A gente sabe o quanto ele é importante para nós, mas cada um tem que saber o que é melhor para sua vida e sua família, todo mundo às vezes muda de emprego e com ele não é diferente".

Mais times

Abaixo, confira os principais trechos:

PARCERIA COM GABIGOL



(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

"A gente movimenta bastante ali na frente, eu, Gabriel, , Arrascaeta. Os jogadores que entram também. As possibilidades de todo mundo fazer gol é bem grande. Nesse recomeço pós pandemia ele está sendo garçom. Tem uma visão incrível dentro de campo. As movimentações sempre pegam alguém na vantagem de finalizar e fazer os gols. A gente ali na frente se entende super bem. Que essa parceria continue, com ele dando assistência e fazendo gol também."

REIS DOS CLÁSSICOS

"Todo jogador grande aparece nos jogos grandes e comigo não é diferente. Eu, quando vou jogar um jogo grande, sempre me motivo mais, tenho uma motivação maior. Espero poder fazer um grande jogo amanhã novamente. Fazendo gol ou não, o importante é o coletivo."

SEM FAVORITISMO NO FLA-FLU

"Clássico não tem favorito. Eles não fizeram gol desde a volta do campeonato, mas amanhã pode ser que façam. Voltamos sem tomar gol e queremos continuar fazendo isso."

MAIS UM MÊS SEM JOGOS

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação)

"É bem difícil. A gente retomou com todos os cuidados, nos treinos e nos jogos. Se isso acontecer, ficar um mês parado novamente, acho bem ruim. Nunca tinha ficado tanto tempo assim sem treinar, sem estar em campo. A gente tem que saber lidar com a situação que a gente está vivendo. É uma situação bem complicada, com várias mortes no mundo inteiro. A gente tem que cumprir com tudo que o Flamengo passa para poder retomar o futebol da melhor maneira."

FLA-FLU SEM TORCIDA

Mais artigos abaixo

"Não parei para pensar. Mas, tratando-se de título, o fator torcedor nos motiva mais. Em uma final, tratando-se de Fla- , não ter o torcedor será um jogo diferente. Mas a pegada e a motivação serão as mesmas. Se a gente conseguir conquistar este título, será ruim não poder comemorar com o torcedor, mas o mais importante é fazer um grande jogo e, se possível, sair campeão".

DISPUTA PELA ARTILHARIA DO MARACANÃ

"É uma marca muito importante ser um dos artilheiros do Maracanã. Espero que esse título fique com o Flamengo. Independentemente se for eu ou o Gabriel. O Gabriel tem seis gols a mais que eu, é difícil chegar nele. Mas com o Fred tenho totais condições de empatar e até mesmo passar. Fico feliz de representar bem o Flamengo."