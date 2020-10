Fluminense x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com três vitórias e dois empates, o Fluminense busca ampliar a série invicta na temporada. Neste sábado (17), o Tricolor recebe o Ceará, às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO x Ceará DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na quinta posição, com 25 pontos, o Fluminense recebe o Ceará mirando em mais uma vitória neste sábado (17).

Mais times

Para o confronto, o técnico Odair Hellmann conta com algumas dúvidas na escalação: Matheus Ferraz, Michel Araújo, Wellington Silva e Yuri, além de Fernando Pacheco.

Bom dia, torcida Tricolor! Dia de finalizar a preparação pro duelo contra o Ceará, que acontece neste sábado, às 19h, no @maracana! PRA CIMA, FLUZÃO! 🇭🇺#TimeDeGuerreiros #SejaSócio pic.twitter.com/H2TdVoneZQ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 16, 2020

Já o Ceará aparece na 13ª posição, com 18 pontos, vem de vitória sobre o na última rodada.

O não terá Luiz Otávio, Samuel Xavier e Guto Ferreira, que cumprem suspensão, além de Eduardo fora após levar o vermelho direto contra o .

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Igor Julião, Nino, Digão, Egídio; Hudson, Dodi, Nenê; Caio Paulista, Felippe Cardoso, Fred.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass, Fabinho, Tiago Pagnussat, Eduardo Brock, Bruno Pacheco; Charles, Ricardinho, Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Rafael Sobis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 14 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020 16h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 31 de novembro de 2020 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 0 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 Ceará 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de outubro de 2020

Próximas partidas