Fluminense x Vasco ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta,e da BandSports, na TV fechada.

Brigando pelas primeiras posições com 13 pontos, o Fluminense vem de vitória sobre o Audax-Rio por 3 a 0 depois de duas derrotas seguidas no Cariocão. Sem Manoel, com dores no joelho direito, David Braz e Vitor Mendes brigam por uma vaga na zaga ao lado de Nino.

Vasco

Do outro lado, o Vasco, com 11 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Cariocão. Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri não poderá contar com Robson e Figueiredo, com lesões na coxa. Assim, Miranda deve seguir no lugar de Robson, enquanto no ataque Erick Marcus, Eguinaldo e Orellano brigam por uma vaga. Já Rodrigo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, voltam a ficar à disposição.

Em 328 jogos disputados entre as equipes, o Vasco registra 120 vitórias, contra 109 do Fluminense, além de 99 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Carioca 2022, o Tricolor venceu por 2 a 0. A última vitória do Cruzmaltino ocorreu em 2019, pelo Brasileirão, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação provável do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Jorge, Martinelli, André, Arias, Ganso, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Escalação provável do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodriguez, Miranda, Léo Pelé, Lucas Piton, De Lucca, Jair, Nenê, Erick Marcus, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Fluminense

Manoel apresentou dores no joelho direito e está fora, assim como Alexsander, com a seleção brasileira sub-20.

Vasco

Robson e Figueiredo tiveram detectadas lesões e estão fora.

Quando é?