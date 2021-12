Fluminense tem Dia D por contratação de Germán Cano

O Fluminense segue agitando o mercado da bola. Depois de oficializar uma proposta pelo meia Ricardo Goulart, o time das Laranjeiras vive o dia "D" pelo atacante Germán Cano.

Nesta terça-feira (21), o presidente Mario Bittencourt tem agendada uma reunião com os representantes do jogador para definir se a negociação vai avançar ou não. Segundo soube a GOAL, o staff do atleta fez uma contraproposta ao Fluminense. O Tricolor, por sua vez, vai apresentar algo próximo do que foi pedido mas não pode chagar nos valores exatos.

Ainda segundo soube a reportagem, Abel Braga se animou com as negociações com Cano e tem planos importantes para o atacante. Inicialmente, ele chegaria para ser o reserva imediato de Fred, que avalia numa aposentadoria ao final da temporada.

Em paralelo a negociação com Cano, o Fluminense tenta avançar por Ricardo Goulart. A ideia, inicialmente, era optar por um ou outro, mas o Tricolor busca aporte financeiro para contar com os dois. O clube já tem tratativas com a Betano, patrocinadora principal do uniforme de jogo.