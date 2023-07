Fluminense x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Santos entram em campo na tarde deste sábado (29), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há duas rodadas, o Fluminense caiu para o sétimo lugar do Brasileirão, com 25 pontos. O Tricolor deve ter o retorno de Marcelo, preservado no jogo anterior, enquanto o zagueiro Marlon pode estrear, após cumprir suspensão. O técnico Fernando Diniz tem todo o elenco disponível para o duelo.

O Santos, por sua vez, é o 14º colocado do campeonato, com 17 pontos. O Peixe, entretanto, se aproxima da zona de rebaixamento a cada tropeço que sofre. Desta forma, o Alvinegro sabe que precisa vencer para continuar fora do Z-4. A novidade no time santista pode ser o atacante Julio Furch, que teve seu nome publicado no BID.

As equipes já se enfrentaram 93 vezes até o momento, com 34 vitórias do Fluminense, 38 do Santos, além de 21 empates.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Santos: João Paulo (Vladimir); João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?