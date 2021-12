Fluminense faz proposta a Felipe Melo com valores maiores do que Internacional

O Fluminense entrou forte na briga por Felipe Melo, do Palmeiras, e fez uma proposta para contratar o volante com vínculo perto do fim no Verdão. A GOAL apurou que os valores fixos sinalizados pelo Tricolor são maiores do que os da oferta do Internacional.

O salário fixo da proposta do Fluminense representa quase o dobro do que Felipe Melo recebe hoje no Palmeiras. Assim como no Verdão, ele também receberia um bônus por participações em jogos.

No caso do Internacional, o clube gaúcho fez uma proposta com valor fixo menor do que a do Fluminense, com dois anos de contrato, e sinalizou pagar os bônus por participações em partidas numa espécie de pacote a cada período de meses, e não após cada jogo. O Inter fez uma oferta, o estafe mandou uma contraproposta e as conversas estão nesse pé.

O projeto do Colorado agradou o jogador, que seria uma figura central e elo entre vestiário e diretoria. Em meio à indefinição das conversas com o Inter, no entanto, o Fluminense entrou com mais dinheiro. A esposa e o sogro do jogador são colorados e apoiam o Inter, que está confiante na contratação mas só deve se pronunciar depois do Brasileirão.

Até o momento, Felipe Melo não foi procurado pela nova gestão do Palmeiras para renovar contrato. O único sinal foi para o volante esperar. Em meio à troca de diretorias, situações como a de Felipe Melo e Jailson, cujos contratos terminam em dezembro, estão sendo discutidas no dia a dia pela gestão da presidente Leila Pereira.