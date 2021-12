Felipe Melo não vê sinal do Palmeiras, e Fluminense entra forte na briga pelo volante

Felipe Melo ainda não recebeu o sinal que queria do Palmeiras. Com desejo de seguir no clube que defende desde 2017, o atleta ainda não foi procurado pela nova gestão, liderada por Leila Pereira, para renovar o contrato, que se encerra no fim do mês. Ciente da situação do veterano de 38 anos, o Fluminense prepara uma proposta por sua contratação.

O meio-campista, a princípio, queria seguir no Allianz Parque e fazer um projeto para encerrar a carreira na atual equipe. Entretanto, ainda não teve nem um sinal sequer da nova administração de que seu vínculo será prorrogado. A GOAL apurou que o atleta está disposto a até reduzir o salário atual para ficar na capital paulista.

Sem proposta para estender o seu compromisso atual, Felipe Melo acumula sondagens no mercado da bola. O Internacional fez uma consulta para saber a situação do volante, mas ainda não formalizou uma oferta. O clube mais perto de apresentar números ao jogador é o Fluminense.

Os cariocas procuraram o agente do meio-campista, o espanhol José Rodríguez Baster, conhecido como Rodri. Nas conversas, escutaram os valores que o atleta recebe na Academia de Futebol e o que pensa para o decorrer da carreira. O empresário brasileiro Eduardo Uram também participará de uma eventual tratativa envolvendo o futuro do jogador no Brasil, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria do Flu ainda não se reuniu com os representantes do volante, mas prepara para uma conversa remota nos próximos dias. A ideia é aprofundar sobre as exigências do jogador e fazer a primeira proposta pensando em sua contratação para a próxima temporada. O clube sinaliza com uma oferta de dois anos.

Em que pese a idade avançada para o futebol, Felipe Melo tem números importantes pelo Palmeiras em 2021. O jogador atuou em 46 partidas, sendo 34 na condição de titular. Ele soma 2.926 minutos pelo time neste ano. No período, marcou um gol e deu uma assistência.