Inter quer abrir 2022 com Vojvoda como técnico e Felipe Melo como primeiro reforço

Faltando dois jogos para acabar a temporada de 2021 a direção do Inter já está mobilizada para definir o grupo para o ano de 2022. Nos bastidores do Estádio Beira-Rio já é dada como certa a saída do técnico Diego Aguirre. O treinador é cotado para treinar a seleção uruguaia, mas concorre com Marcelo Gallardo, treinador do River Plate-ARG.

Independente de ir ou não treinar a seleção celeste, Diego Aguirre não deverá permanecer no Internacional para o próximo ano. Tanto que a direção já tem o nome que deseja para comandar o colorado em 2022. É o argentino Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza.

Os dirigentes do Inter evitam falar em uma possível troca no comando técnico e dizem que o foco está somente nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas a informação é de que um primeiro contato já foi feito com o treinador Vojvoda, que a exemplo do Inter, também espera o final do Campeonato para definir o seu futuro.

Mesmo tendo uma cláusula de renovação automática com o Fortaleza, a sua permanência no time do nordeste para o próximo ano não é certa. Outro aspecto que favorece o Internacional é de que o empresário de Vojvoda, o senhor Christian Bragarnik, é o mesmo empresário de Eduardo Coudet, ex-treinador do Inter e que mantém até hoje contatos com o atual presidente colorado Alessandro Barcellos. A boa relação entre as partes pode favorecer em uma futura negociação.

Entre os dirigentes do Inter, o debate é de que Juan Pablo Vojvoda já mostrou, não só no Fortaleza, mas também em outros times que treinou na Argentina e no Chile, de que se consegue fazer bons trabalhos com elencos não tão qualificados, além de já conhecer as dificuldades do calendário do futebol brasileiro.

Reforços na pauta

Em relação a reforços, a direção do Internacional também está atenta ao mercado, sem dinheiro para fazer grandes investimentos aos dirigentes do Inter terão que usar da criatividade para reforçar o atual grupo.

A prioridade é contratar dois jogadores de ataque que atuam pelos lados do campo. Jogadores que tenham por característica buscar a jogada individual para quebrar as linhas de defesa dos adversários.

O Inter também deseja contratar um jogador experiente e com currículo vencedor e de liderança, para mesclar com os atletas do atual grupo, que hoje é formado na sua grande maioria por jovens.

O nome em pauta é do volante Felipe Melo, campeão da Libertadores pelo Palmeiras e que está com o seu contrato acabando com o time paulista. A direção do Inter já encaminhou uma proposta para Felipe Melo, de dois anos de contrato e um salário que não irá ultrapassar os 650 mil reais, teto estabelecido pelos dirigentes. Na próxima semana, a direção colorada espera ter uma resposta positiva por parte de Felipe Melo.