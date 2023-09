Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

O Fluminense recebe o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (20), a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota sofrida para o Vasco por 4 a 2 na última rodada, o Fluminense volta a campo em busca da recuperação no Brasileirão antes de encarar o Internacional pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. No momento, o Tricolor briga para se aproximar do G-4 do torneio.

Do outro lado, o Cruzeiro, no meio da tabela, com 29 pontos, cinco a mais que o Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento. Nos últimos dois jogos disputados, a Raposa empatou sem gols com o RB Bragantino e venceu o Peixe por 3 a 0 na estreia do técnico Zé Ricardo.

Mais artigos abaixo

Em 74 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense soma 30 vitórias, contra 24 do Cruzeiro, além de 20 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga, Nino, Marlon e Marcelo; Alexsander, André, Keno e Lima; John Kennedy e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Cruzeiro: Rafael Cabral, William, Neris, Luciano Castan e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital; Wesley, Arthur Gomes e Gilberto. Técnico: Zé Ricardo.

Desfalques

Fluminense

Jhon Arias, lesionado, está fora.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?