Fluminense x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (7), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Corinthians entram em campo na tarde desta sexta-feira (7), no estádio Luso Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Com 3 pontos e em nono lugar do grupo A, o Fluminense entra em campo buscando a sua primeira vitória no campeonato. Já o Corinthians está em terceiro lugar, com 10 pontos e busca o triunfo para assumir a ponta da tabela.

Prováveis escalações

Fluminense: Cayo, João Neto, Abner, Freitas, Jefté, Kayky, Caio Leão, Dohmann, Erick, Rafael Monteiro e Arthur.

Corinthians: Kauê, Pedrinha, João Pedro, Moscardo, Gustavo Henrique, Bidon, Léo Mana, Ryan, Felipe Augusto, Higor e Vitor Meer.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?