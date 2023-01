Fluminense avalia proposta por Vina, oferecido ao clube

Meia-atacante de 31 anos está disposto a deixar o Ceará para voltar ao Fluminense, clube que defendeu em 2015. Negócio deve avançar nos próximos dias

Depois de ver as tratativas com Grêmio e Vasco fracassarem, Vina foi oferecido ao Fluminense no mercado da bola, como soube a GOAL. Os cariocas querem avançar nas tratativas com o meio-campista de 31 anos até esta segunda-feira (9).

A reportagem apurou que o Tricolor carioca mantém contato com o estafe do jogador a fim de avaliar a situação no Ceará, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2024. O agente é quem tem a incumbência de negociar a liberação do atleta.

O meia-atacante tem interesse em atuar no clube do Rio de Janeiro, especialmente pela possibilidade de disputar a Libertadores 2023, e deu sinal positivo para que as tratativas avancem nos próximos dias.

O desejo de Vina é se transferir em definitivo para as Laranjeiras — embora esteja adaptado ao Ceará, o jogador não deseja disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Em que pese o desejo do atleta, o clube nordestino pretende mantê-lo para o torneio.

A possível contratação do meio-campista é um pedido de Fernando Diniz. O técnico gostaria de um nome para substituir Nathan, que deixou o Fluminense mesmo depois de acertar um novo empréstimo com o clube até dezembro de 2023.

O jogador tem salário na casa de R$ 500 mil mensais no Ceará e gostaria de manter a remuneração em uma eventual transferência — o valor não é um problema para o Flu, que pagava o mesmo montante para Nathan.

O meio-campista já tem uma passagem pelo Fluminense na carreira. Revelado pelo Paraná, ele teve a primeira passagem de destaque no futebol em 2015, com as cores do time carioca. À época, fez 39 partidas, com quatro gols marcados. Ele deixou as Laranjeiras para atuar no Athletico-PR.

Vina foi oferecido a Grêmio e Vasco no mercado da bola. Ambos deram início às tratativas com o meia-atacante, mas não chegaram a um acordo financeiro pela liberação.

Em 2022, o meio-campista fez 55 partidas pelo Ceará, somando 4.308 minutos em campo. No período, ele marcou 12 gols e se responsabilizou por cinco assistências.