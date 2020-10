Flamengo x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 19h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Flamengo x Sport DATA Quarta-feira, 7 de outubro de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Recuperado do coronavírus, o técnico Domènec estará novamente no banco de reservas do Flamengo, mas não poderá contar com Isla, Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro e Arrascaeta, além de Gabigol, machucado. Diego Alves e Pedro Rocha são tratados como dúvidas.

Enquanto o chega de vitória sobre o -PR por 3 a 1 na última rodada, o Sport bateu o por 2 a 1 fora de casa.

Tudo pronto! ✔️



Vamos em busca de mais três pontos no Brasileirão! 🙏⚽️



📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/iyafNs9Fxc — Flamengo (@Flamengo) October 6, 2020

Para o duelo, o técnico Jair Ventura tem dois desfalques: Raul Prata e Betinho.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Gabriel Noga, Natan e Filipe Luís; Gerson, Diego e Arrascaeta; Lincoln, Pedro e Bruno Henrique.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Ricardinho, Marcão Silva, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 4 x 0 30 de setembro de 2020 Flamengo 3 x 1 Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Flamengo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Flamengo x Campeonato Brasileiro 13 de outubro de 2020 18h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Campeonato Brasileiro 24 de setembro de 2020 Bahia 1 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 4 de outubro de 2020

Próximas partidas