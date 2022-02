Flamengo x Resende: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Flamengo e Resende se enfrentam neste domingo (27), no Nilton Santos, a partir das 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Record Rio, na TV aberta, e do Cariocão Play, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Resende DATA Domingo, 27 de fevereiro de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Record Rio, na TV aberta, e o Cariocão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (27), no Nilton Santos.

Domingo é dia de vibrar com o Mengão! O Mais Querido enfrenta o Resende pela 9ª rodada do Cariocão. Adquira agora o seu ingresso e marque presença no Nilton Santos. Acesse: https://t.co/Q94rMuhro2.#VamosFlamengo pic.twitter.com/URwLPMSsop — Flamengo (@Flamengo) February 25, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota nos pênaltis para o Atlético-MG na final da Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1 na última rodada do Carioca, e colou no líder Fluminense. Atualmente, o Rubro-Negro soma 19 pontos, enquanto o Tricolor registra 21.

Já o Resende, com oito pontos, vem de vitória sobre o Boavista por 4 a 2.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra ampla vantagem: 11 vitórias, um empate e apenas duas derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 (8) x (7) 2 Flamengo Supercopa do Brasil 20 de fevereiro de 2022 Botafogo 1 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Flamengo Campeonato Carioca 12 de março de 2022 A definir Atlético-GO x Flamengo Campeonato Carioca 10 de abril de 2022 A definir

Resende

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Resende Campeonato Carioca 17 de fevereiro de 2022 Resende 4 x 2 Boavista Campeonato Carioca 21 de fevereiro de 2022

Próximas partidas