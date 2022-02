Flamengo x Nova Iguaçu: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu neste domingo (13), no Raulino de Oliveira, a partir das 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do do Cariocão Play, no pay-per-view, e da Eleven Sports, na plataforma de streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Nova Iguaçu DATA Domingo, 13 de fevereiro de 2022 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, no pay-per-view, e a Eleven Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (13), no Raulino de Oliveira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após a derrota no clássico para o Fluminense por 1 a 0, o Flamengo se recuperou na última rodada quando venceu o Audax por 2 a 1. Atualmente, aparece na quarta posição com 10 pontos.

Do outro lado, o Nova Iguaçu ainda não venceu no Carioca e aparece na lanterna da tabela de classificação com dois pontos conquistados em cinco jogos disputados (dois empates e duas derrotas).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Fluminense Carioca 6 de fevereiro de 2022 Audax 1 x 2 Flamengo Carioca 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Madureira x Flamengo Carioca 16 de fevereiro de 2022 15h30 (de Brasília) Atlético-MG x Flamengo Supercopa do Brasil 20 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

Nova Iguaçu

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 Nova Iguaçu Carioca 7 de fevereiro de 2022 Nova Iguaçu 1 x 1 Boavista Carioca 10 de fevereiro de 2022

Próximas partidas