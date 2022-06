Flamengo? Vidal tem proposta para atuar pelo Boca, diz jornal argentino

Segundo o jornal Olé, o volante Arturo Vidal teria vontade de jogar no clube argentino na próxima temporada

Especulado no Flamengo, o volante Arturo Vidal já demonstrou interesse em retornar ao futebol sul-americano. Aliás, o jogador foi visto em publicações com a camisa Rubro-Negra, além de ter declarado vontade de jogar no time carioca. Porém, não é só o time brasileiro que mexe com o chileno.

De acordo com o jornal argentino Olé, Vidal tem o mesmo interesse com relação ao Boca Juniors e, ainda, que o clube já fez uma proposta para o volante.

Segundo o jornal, o Boca Juniors já monitorava o jogador desde abril de 2020, quando tentou contratar Gary Medel. Na ocasião, o defensor teria contado que Vidal gostaria de jogar na equipe e, por isso, o clube monitorava o jogador.

O jornal apontou que Juan Román Riquelme, vice-presidente do Boca Juniors, já apresentou uma proposta para o volante, com a diretoria aguardando "uma resposta o mais rápido possível".

Além disso, a publicação indica que o futuro do jogador será decido pelo empresário Fernando Felicevich, que está com o chileno desde o começo de sua carreira. Dessa forma, Vidal deve aceitar o que o agente aconselhar.

Recentemente, aliás, o jogador revelou que "seria um sonho" atuar no time argentino: "Todos sabemos o que é o Boca na Argentina, como o clube é ganhador. Eu nunca tive a sorte de jogar em La Bombonera. Eu sempre quis sentir o que dizem do Boca Juniors. Seria um sonho", disse Vidal, em entrevista, à ESPN.

Aos 35 anos, o chileno está no fim de contrato com a Inter de Milão, da Itália, despertando interesse de muitos times do futebol europeu e sul-americano.