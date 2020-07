Flamengo x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Duelo é válido pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca; Flamengo deve atuar com força máxima

Pela semifinal da , o segundo turno do Carioca, o encara o Volta Redonda neste domingo, 5 de julho, às 16h (de Brasília). O ainda não oficializou, mas deve realizar a transmissão do jogo em seu canal no YouTube. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Volta Redonda DATA Domingo, 5 de julho de 2020 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 16h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

TV Globo e Flamengo não chegaram a um acordo pelos direitos de transmissão do Carioca e desde o início do ano vivem um impasse. Nas últimas semanas, a novela ganhou um novo capítulo. A emissora entrou na Justiça para impedir a FlaTV de transmitir a partida contra o Boavista, alegando que possui os direitos do Carioca com os demais times.

A Justiça, no entanto, indefiriu a liminar e decidiu a favor do Flamengo, baseada na Medida Provisória 984. A MP, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, dá ao mandante dos jogos o direito de arena. Porém, a própria Globo abdicou dos direitos de transmitir o . A decisão aconteceu após a transmissão do duelo entre Flamengo e Boavista pela FlaTV.

Assim, o Flamengo se prepara para transmitir a partida diante do Volta Rodonda na FlaTV, seu canal oficial no YouTube. O clube também negociou com o serviço "MyCujoo" a transmissão da partida no exterior. Aqui, na Goal, você acompanha o jogo do Carioca minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FLAMENGO

Sem saber o que é perder há quase seis meses, o Flamengo entra em campo embalado com 100% de aproveitamento na Taça Rio e visando a classificação para a final do segundo turno do estadual. É válido lembrar que, caso o Flamengo seja campeão da Taça Rio, será automaticamente o campeão do Estadual. O empate basta para o Flamengo chegar à final.

O técnico Jorge Jesus deve contar com a volta de Gabigol, desfalque no último jogo, e mandar a campo o que tem de melhor.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Mais artigos abaixo

VOLTA REDONDA

Com esperanças de chegar à final da Taça Rio, o Volta Redonda chega para o duelo contra o Flamengo emplogado por desclassificar o da competição e pela vitória de 3 a 0 contra o na volta do Carioca. De virada, o time do sul fluminense venceu o Resende na quinta-feira, 2 de julho, por 2 a 1 e deve entrar em campo com a mesma escalação.

Provável escalação do Volta Redonda: Douglas Borges; Oliveira, Heitor, Daniel Felipe e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson, Marcelo e Bernardo; Pedrinho e João Carlos. Técnico: Luizinho Vieira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 3 Flamengo Campeonato Carioca 18 de junho de 2020 Flamengo 2 x 0 Boavista Campeonato Carioca 1 de julho de 2020

VOLTA REDONDA