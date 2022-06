Flamengo tentou Enzo Fernandez antes de decidir pela compra de Everton Cebolinha

Time carioca ofereceu 12 milhões de euros, mas os argentinos recusaram

Antes de decidir fazer uma proposta oficial ao Benfica pela compra de Everton Cebolinha, o Flamengo acenou ao River Plate a possibilidade de pagar 12 milhões de euros por Enzo Fernandez. O clube argentino, no entanto, recusou e avisou que o meio-campista só sairia pelo valor da multa, 20 milhões de euros. A notícia do interesse foi trazida primeiramente pela UOL.

Segundo soube a GOAL, a estratégia do Flamengo por Enzo Fernandez passou por duas negativas do Benfica por Everton Cebolinha. O Flamengo tentou um empréstimo com opção de compra, o que foi recusado pelos portugueses. Em seguida, o time carioca consultou a possibilidade de um empréstimo com compra fixada caso o brasileiro atingisse algumas metas, o que também foi recusado.

O Benfica batia o pé e exigia ao menos 16 milhões de euros para negociar Everton Cebolinha. Diante disso, o Flamengo decidiu tentar a contratação de Enzo Fernandez e ofereceu 12 milhões de euros aos argentinos. O River Plate deixou claro que o meio-campista só sairia pelo valor da multa. Depois disso, o Rubro-Negro decidiu formalizar uma proposta de compra pelo atacante brasileiro.

Os argentinos se sentiram confortáveis na situação, uma vez que clubes europeus como Milan e o próprio Benfica demonstraram interesse no atacante. Os portugueses, inclusive, chegam nesta quinta-feira (16), na América do Sul. Em pauta, finalizar a venda de Everton Cebolinha e formalizar uma proposta ao River Plate por Enzo Fernandez.

O Flamengo vai desembolsar cerca de 14 milhões de euros por Everton Cebolinha, numa negociação que pode chegar aos 16 caso algumas metas sejam atingidas. O Benfica trata a venda nos valores de 16 porque entende que as metas definidas são fáceis de serem batidas.

Diante deste cenário, vê como muito difícil a chance de tentar Enzo Fernandez neste momento. O clube vê o próprio Benfica pronto para pagar os 20 milhões de euros ao argentino e com a compra de Everton Cebolinha, as chances são ainda menores.