Flamengo encaminha compra de Everton Cebolinha, do Benfica

Atacante está muito perto de ser oficializado como novo reforço do time carioca

O Flamengo encaminhou junto ao Benfica a compra de Everton Cebolinha. O time carioca vai pagar 14 milhões de euros (R$ 74,62 milhões na cotação atual) pela contratação do jogador. Os portugueses podem levar ainda mais dois milhões de euros em caso de metas atingidas.

Conforme trouxe a GOAL, o Flamengo vai parcelar a compra em quatro anos, pagando duas parcelas por ano. O clube carioca ofereceu ao atacante um contrato de cinco temporadas, com salários que o colocam no patamar dos mais bem pagos do elenco rubro-negro.

Inicialmente, Cebolinha não via com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, mas foi convencido por seu staff. A falta de propostas de clubes europeus pesou a favor do rubro-negro, que agora ajusta os últimos detalhes com o atacante.

Na mesa de Cebolinha nos últimos meses, apenas propostas do mundo árabe, nenhuma com valores próximos ao que o Flamengo vai pagar ao Benfica. Ainda segundo trouxe a GOAL, o Botafogo demonstrou o interesse no ataque, que deu preferência ao Flamengo.

Everton Cebolinha é alvo do Flamengo desde a última janela de transferências. O time carioca chegou a fazer uma proposta de empréstimo com passe fixado, que foi rejeitada pelo Benfica. Em seguida, o os rubro-negros ainda propuseram um empréstimo com obrigação de compra caso algumas metas fossem atingidas, o que também foi recusado.

Insistente, o Flamengo decidiu abrir os cofres e apostar na compra em definitivo do atacante de 26 anos. Sem espaço no Benfica, os portugueses acreditam que fizeram um bom negócio, mesmo tendo pago 20 milhões de euros para contrata-lo junto ao Grêmio em 2020.