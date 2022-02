Flamengo recusa investida do Palmeiras por Pedro

O Palmeiras apresentou uma proposta pela contratação de Pedro, centroavante do Flamengo. Os cariocas, contudo, se recusaram a liberar o atacante para os paulistas no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

Os valores da proposta não são revelados, mas os números eram considerados positivos pelos cariocas. O problema é que o time não pensa em reforçar um concorrente direto no futebol brasileiro.

Pedro, de 24 anos, também tinha dado aval para a sequência das negociações. Entretanto, os cariocas optaram por segurar o atleta. O atleta estava disposto a mudar de ares, sobretudo pelo desejo de chegar à seleção brasileira.

Mesmo que seja reserva de Gabigol no Flamengo, Pedro é tratado como um nome importante nos bastidores do Ninho do Urubu. O clube não gostaria de liberá-lo neste momento.

Pedro chegou ao Flamengo por empréstimo em 2020 e foi contratado em definitivo na temporada seguinte. Ele soma 105 partidas pelo clube, com 44 gols e dez assistências.