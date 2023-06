Flamengo x Racing ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Rubro-Negro volta a campo nesta quinta-feira (8), pela quinta rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

Com os ingressos esgotados, o Flamengo recebe o Racing na noite desta quinta-feira (8), a partir das 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Grupo A da Copa Libertadores 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de golear o Vasco por 4 a 1 no Brasileirão, o Flamengo volta as suas atenções para a disputa da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo A com cinco pontos, o Rubro-Negro busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates consecutivos no torneio.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Gabigol, com lesão no quadríceps da perna esquerda. Pedro deve seguir no ataque. Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro são dúvidas.

"Foi um triunfo em um clássico importante para nós. Temos que seguir melhorando, como sempre falamos, mesmo perdendo ou ganhando. Agora, quinta-feira temos que continuar nesse torneio (Libertadores). Um jogo difícil, muito difícil", afirmou Sampaoli após o clássico.

Do outro lado, o Racing, na liderança com 10 pontos, ainda não perdeu na Libertadores e precisa de apenas um empate para confirmar a primeira posição do grupo. Até aqui, foram três vitórias e um empate. Na terceira rodada, a equipe argentina empatou com o Flamengo por 1 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Bruno, David Luiz, Lucas; Matheus Franca, Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson (Everton Ribeiro); De Arrascaeta, Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Racing: Arias; Mura, Sigali, Insúa, Gabriel Rojas, Jonathan Galván, Aníbal Moreno, Oroz; Saliadarre, Hauche e Paolo Guerrero (Reniero). Técnico: Fernando Gago.

Desfalques

Flamengo

Gabigol, lesionado, e Marinho, afastado, são desfalques.

Racing

Juan Nardoni, suspenso, e Maximiliano Romero, lesionado, estão fora.

Quando é?