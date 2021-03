Flamengo quer vender jovens para fazer caixa e manter estrelas

Clube planeja fazer boa quantia com pratas da casa e busca valorizar destaques do elenco profissional

Assim como fez em 2020, o Flamengo planeja na atual temporada negociar atletas mais jovens para manter os "consagrados" ao menos até o final do primeiro mandato do presidente Rodolfo Landim, que vai até dezembro deste ano.

Não à toa, a diretoria, que precisa fazer caixa, optou por negociar o promissor Natan, de 20 anos, com o Red Bull Bragantino. Em fevereiro, o Rubro-Negro quase acertou a saída de Everton Ribeiro, mas conseguiu vender Yuri César, também de 20 anos, para o Al Ahli, dos Emirados Árabes, por US$ 6 milhões (cerca de R$ 33 milhões na cotação atual) e segurou o camisa 7.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a política de valorizar todo jogador que performa em alto nível, o Flamengo começou a renovar e a reajustar o salário dos atletas na reta final de 2019, após conquistar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol (foi comprado junto à Inter e teve valorização no novo contrato) e Willian Arão foram alguns dos jogadores que participaram deste processo.

No entanto, outros nomes como Gerson e Arrascaeta, que estavam no fim da fila, precisaram aguardar mais do que o imaginado por conta da pandemia da Covid-19. Hoje, quase um ano depois, a dupla ainda espera pela prometida valorização.

As conversas com Gerson já estão mais adiantadas. A diretoria planeja renovar o contrato por mais um ano (o vínculo atual vai até dezembro de 2023) e fazer um reajuste no salário do volante. Além disso, o Flamengo quer aumentar a multa rescisória que hoje gira em torno de 70 milhões de euros.

A boa relação entre Marcos Braz e Bruno Spindel com o staff de Gerson deixa a diretoria mais tranquila quanto à possibilidade de o novo acordo estar dentro daquilo que o Flamengo planeja. Com o retorno do elenco principal, a negociação deve ter um desfecho mais rápido.

Quem também aguarda pela valorização é Arrascaeta, no entanto, a situação com o meia é bem mais complexa, já que além de elevar o patamar salarial do jogador, o staff do uruguaio espera que o Rubro-Negro compre 20% referentes à quantia que pertencia ao Defensor, ex-clube do camisa 14 e que hoje é de Daniel Fonsenca, seu empresário, no ato da renovação.

Em janeiro, o Flamengo sinalizou ao staff de Arrascaeta que não teria condições de fazer o investimento nesse momento, o que causou a irritação de seu agente, que já avalia a possibilidade de negociar o atleta na janela do meio do ano.

O Flamengo, por sua vez, fará todos os esforços possíveis para manter Arrascaeta e dar ao uruguaio o aumento que julga merecido. A chave para tudo isso volta a ser os jovens atletas. Em pauta, por exemplo, já está a possibilidade de negociar o goleiro Hugo Souza.

Mais artigos abaixo

Alguns clubes sondaram a situação do arqueiro e o Flamengo se mostrou aberto a fazer negócio. Com o intuito de vender Hugo e sem a intenção de renovar o contrato de Diego Alves, que termina em dezembro, mas pode sair livre em junho, o Flamengo mapeia o mercado em busca de um reforço na posição.

A diretoria não descarta a possibilidade de precisar vender um medalhão no meio do ano, mas enquanto aparecer proposta pelos atletas mais jovens, está será a prioridade.