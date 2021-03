Flamengo acerta saída de Natan para o Red Bull Bragantino

Zagueiro de 20 anos acertou empréstimo com obrigação de compra caso faça 20 jogos oficiais na atual temporada

O Flamengo acertou, no último domingo (14), a saída de Natan para o Red Bull Bragantino. O jogador chega ao time paulista por empréstimo, mas com uma cláusula que obriga a compra caso ele dispute 20 jogos oficiais com a camisa do Braga nesta temporada.

O Rubro-Negro receberá R$ 5 milhões pelo empréstimo do jogador, que vai até dezembro deste ano. A cláusula de obrigatoriedade de compra é de R$ 22 milhões por 48% dos direitos economicos do zagueiro. O Flamengo mantém 12% de uma futura venda.

Aos 20 anos de idade, Natan ganhou oportunidade como titular do Flamengo com o técnico Domènec Torrent, quando praticamente todo o elenco principal pegou Covid-19. Depois de uma boa estreia, o zagueiro ganhou moral com o treinador e passou a fazer parte do elenco principal.

A saída de Natan está muito bem encaminhada e deve ser confirmada nas próximas horas. Zagueiro de 20 anos vai para o Red Bull Bragantino — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 14, 2021

Natan recebeu outras oportunidades, mas com a saída de Dome e a chegada de Rogério Ceni, o jovem foi perdendo espaço aos poucos. Para esta temporada, Natan seria a quinta opção do treinador, que enxerga potencial no zagueiro, mas tem outras opções à disposição.

Com medo da desvalorização de Natan, o Flamengo enxergou com bons olhos uma saída por empréstimo. No entanto, diante da proposta do Red Bull Bragantino, considerada "muito boa" pelos dirigentes, optou por negociar com grande chances de ser em definitivo.

Desde o início do Campeonato Carioca, Natan vinha sendo titular e capitão da equipe. O jogador deve viajar para Bragança nos próximos dias e ser anunciado em breve como reforço do time de Maurício Barbieri.